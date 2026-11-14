Pallanuoto Trieste, sabato alla Bruno Bianchi arriva la Roma Vis Nova

La Pallanuoto Trieste ospita la Roma Vis Nova alla piscina Bruno Bianchi sabato 14 novembre, alle 18.30, nella settima giornata della Serie A1 maschile. Nella presentazione della gara, la società annuncia ingresso gratuito e diretta streaming.

Gli alabardati tornano davanti al pubblico di casa dopo due trasferte in Liguria: alla sconfitta con la Pro Recco è seguita la vittoria ai rigori sul Quinto. Anche la Vis Nova arriva alla sfida in un momento positivo, dopo due successi consecutivi.

Ingresso e diretta dalla Bruno Bianchi

La partita si gioca al polo natatorio Bruno Bianchi, in passeggio Sant’Andrea 8 a Trieste. Per chi seguirà l’incontro a distanza, la società ha indicato il proprio canale YouTube per la diretta.

Trieste reduce dai due punti conquistati a Sori

Il 9 novembre la squadra di Guillermo Molina ha superato l’Iren Genova Quinto 17-16 dopo i rigori, nell’anticipo della tredicesima giornata. A Sori i tempi regolamentari si erano chiusi sul 12-12: nella serie finale Coimbra ha fermato il tiro di Pistaffa e Mezzarobba ha trasformato il rigore decisivo, assicurando a Trieste due punti in classifica.

Nel commentare il successo, Molina ha sottolineato la capacità della squadra di restare compatta nonostante le difficoltà e le uscite per limite di falli. In vista della partita di sabato, il tecnico ha definito la Vis Nova una formazione competitiva e consapevole dei propri punti di forza.

La Vis Nova e la classifica prima della sfida

La Roma Vis Nova, allenata da Alessandro Calcaterra, arriva a Trieste dopo il 14-13 sul campo del Telimar e il 13-12 casalingo contro il Posillipo. I romani hanno sette punti, mentre Trieste ne ha undici: gli alabardati hanno già disputato una partita in più per effetto dell’anticipo con il Quinto.

Il confronto di sabato metterà quindi in palio i punti della settima giornata, con entrambe le squadre alla ricerca di continuità dopo le ultime vittorie.

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