Bluenergy Stadium, autoconsumo al 73%: il modello Udine al Social Football Summit

Il parco fotovoltaico del Bluenergy Stadium di Udine ha coperto il 73 per cento dell’energia utilizzata dallo stadio durante la fascia di attività considerata, in occasione della partita Udinese-Cagliari. Il dato è stato presentato al Social Football Summit, in corso all’Allianz Stadium di Torino, dove la Regione ha presentato le iniziative a sostegno di uno sport sostenibile e il modello di eccellenza del Friuli-Venezia Giulia, con Udine e l’Udinese Calcio.

«Il Friuli-Venezia Giulia, con Udine e l’Udinese, si è presentato al Social Football Summit come un modello di eccellenza nella sostenibilità applicata allo sport. Il Bluenergy Stadium è un esempio di riferimento anche a livello europeo: dimostra come sia possibile coniugare attività sportiva, produzione di energia pulita, risparmio energetico e ricadute positive per la comunità. Ma il nostro obiettivo è andare oltre il singolo impianto e mettere a disposizione di tutte le società sportive gli strumenti per promuovere un’ecologia concreta, non ideologica, capace di produrre benefici ambientali ed economici». Lo ha affermato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, intervenendo al panel «Il modello Udine, quando lo stadio diventa energia». Il Social Football Summit è descritto dalla fonte come il più importante evento internazionale organizzato in Italia per la football industry.

Al confronto hanno partecipato, insieme all’assessore, il vicepresidente dell’Udinese Calcio Stefano Campoccia, la responsabile della sostenibilità del club bianconero Piera Abramo e il direttore generale di Bluenergy Davide Villa.

Contributi fino a 100mila euro per rendere più efficienti gli impianti sportivi

Scoccimarro ha ricordato che la Regione ha attivato una misura che concede a società sportive ed enti del Terzo settore contributi a fondo perduto fino a 100mila euro per interventi di efficientamento energetico e idrico. L’obiettivo è rendere accessibili anche alle realtà sportive più piccole investimenti in grado di ridurre consumi e costi di gestione, liberando risorse per le attività e i servizi destinati agli associati, in particolare ai più giovani.

«Il bando degli impianti sportivi uscirà a febbraio dell’anno prossimo, ma – ha ricordato Scoccimarro – in assestamento bis è stata chiusa tutta la graduatoria con i fondi necessari. In totale negli ultimi tre anni sono stati erogati per investimenti nel mondo dello sport circa 40 milioni di euro». La data indicata per l’uscita del bando è febbraio 2027; secondo quanto riferito dall’assessore, negli ultimi tre anni sono stati stanziati circa 40 milioni di euro per investimenti nello sport.

EcoEventi FVG, aperta la finestra 2027: incontro con il mondo sportivo a Trieste

È aperta anche la finestra 2027 del contributo regionale EcoEventi FVG, destinato a sostenere l’organizzazione di manifestazioni attente alla sostenibilità ambientale. Per far conoscere la misura e favorire il coinvolgimento dei soggetti interessati, Scoccimarro incontrerà il mondo sportivo — Coni, federazioni e associazioni sportive dilettantistiche — il 12 novembre 2026 alle 18.30 nella sala Predonzani della Regione a Trieste.

«Crediamo molto in questo effetto moltiplicatore, al punto che sosteniamo i cosiddetti ecoeventi: applicare un approccio rigoroso e misurabile a una partita di calcio serve a far capire ai cittadini che la sostenibilità non è una teoria astratta o un costo, ma un valore aggiunto con vantaggi concreti per la comunità. Vorremmo che questa sensibilità coinvolga tutte le generazioni e tutte le discipline, anche attraverso l’esempio degli atleti e dei campioni, che possono trasmettere ai più giovani comportamenti virtuosi: lo sport ha la straordinaria magia di rendere semplici, condivise e popolari le sfide più complesse della nostra epoca», ha aggiunto l’assessore.

Il fotovoltaico dello stadio punta all’autosufficienza energetica

Il parco fotovoltaico del Bluenergy Stadium è attivo da febbraio 2026 e, secondo quanto riferito durante il panel, sta producendo risultati superiori alle previsioni. In occasione di Udinese-Cagliari l’autoconsumo è arrivato al 73 per cento dell’energia utilizzata dallo stadio nella fascia di attività considerata. Il dato indica le potenzialità dell’integrazione tra infrastrutture sportive e produzione da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di avvicinarsi progressivamente all’autosufficienza energetica.

Campoccia ha ripercorso la crescita dell’Udinese e spiegato che lo stadio è stato concepito non solo per ospitare le partite, ma come infrastruttura inserita nel contesto urbano, capace di generare valore e ricadute sociali. La sostenibilità è diventata parte della strategia del club insieme all’innovazione tecnologica e alla responsabilità verso il territorio. Il percorso si è tradotto anche nella collaborazione con la Regione e nella volontà di sperimentare iniziative con benefici concreti per la comunità.

I risultati del fotovoltaico, è stato rilevato durante il panel moderato dalla giornalista Marina Presello, mostrano come una struttura tradizionalmente caratterizzata da consumi elevati possa diventare un soggetto attivo nella produzione energetica. La prospettiva può essere replicata anche nell’industria e nella pubblica amministrazione, dove siano disponibili superfici adeguate. Il panel ha approfondito inoltre il progetto della Comunità energetica rinnovabile, pensato per favorire la partecipazione di enti, imprese e cittadini attraverso una fondazione di partecipazione. Il modello intende semplificare il coinvolgimento degli aderenti e promuovere produzione e consumo locali, condivisione dei benefici e ricadute sull’economia del territorio.

Abramo ha descritto la Comunità energetica come un progetto capace di integrare le dimensioni ambientale, economica e sociale. L’energia prodotta dallo stadio potrà essere condivisa con le abitazioni dei tifosi e, attraverso gli incentivi previsti, contribuire anche al sostegno di una realtà ospedaliera del territorio.

Nel panel Scoccimarro ha richiamato anche la strategia energetica regionale: attraverso FvgGreen punta ad anticipare di cinque anni gli obiettivi europei al 2050. Il Friuli-Venezia Giulia ha già raggiunto 1,7 GW di potenza installata da fonti rinnovabili e mira ad arrivare a 3,3 GW entro il 2030. Il coinvolgimento del sistema sportivo è stato indicato come un ulteriore tassello di una politica che intende coniugare sostenibilità, innovazione e competitività del territorio.

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