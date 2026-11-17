TRIESTE – Mercoledì 18 novembre a Trieste sarà una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con un graduale miglioramento atteso dal tardo pomeriggio, quando potranno farsi spazio ampie schiarite. Le temperature resteranno piuttosto stabili, con una massima di 13°C e una minima di 12°C. Non sono previste piogge significative durante il giorno, mentre nella notte è atteso circa 1 mm di precipitazione. I venti saranno moderati da Sudovest per l’intera giornata, il mare si presenterà poco mosso e non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: cielo molto nuvoloso e venti moderati da Sudovest

La mattinata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti. Le nubi potranno limitare la presenza del sole, mantenendo un aspetto prevalentemente grigio sul territorio cittadino. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 12°C, mentre i venti soffieranno con intensità moderata da Sudovest. Non sono previste precipitazioni rilevanti nelle prime ore del giorno.

Pomeriggio: arrivano le prime schiarite

Nel corso del pomeriggio la copertura nuvolosa tenderà gradualmente ad attenuarsi. Le prime aperture potranno diventare più evidenti soprattutto dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni più luminose e a tratti anche a cieli poco nuvolosi. La temperatura massima raggiungerà i 13°C, con venti ancora moderati da Sudovest. Il mare sarà poco mosso e non sono attese piogge durante le ore pomeridiane.

Sera e notte: rasserenamenti, ma possibile debole pioggia

In serata il miglioramento dovrebbe proseguire, con cieli sereni o poco nuvolosi dopo le schiarite del tardo pomeriggio. Nel corso della notte, tuttavia, il quadro potrebbe cambiare nuovamente: le previsioni indicano circa 1 mm di pioggia. Si tratterà di quantitativi contenuti, senza particolari criticità segnalate. Al momento non sono presenti allerte meteo.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 19 novembre: possibile ritorno di una debole pioggia, con condizioni più instabili rispetto alla giornata di mercoledì;

possibile ritorno di una debole pioggia, con condizioni più instabili rispetto alla giornata di mercoledì; Venerdì 20 novembre: atteso un miglioramento, con tempo soleggiato;

atteso un miglioramento, con tempo soleggiato; Sabato 21 novembre: cielo poco nuvoloso e condizioni nel complesso più stabili.

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