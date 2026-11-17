Economia & Lavoro
Sirti, presidio a Basiliano: i sindacati riferiscono l’avvio della procedura di licenziamento
Il 16 novembre circa 50 persone hanno partecipato al presidio nel cantiere friulano. A livello nazionale sono circa 620 i posti a rischio, ma non è ancora nota la distribuzione dei tagli tra le sedi.
Circa 50 persone hanno partecipato il 16 novembre al presidio davanti al cantiere Sirti di Basiliano, durante le prime quattro ore di sciopero indette a livello nazionale. Nella stessa giornata le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno riferito che l’azienda ha aperto la procedura di licenziamento collettivo già annunciata. Per la sede friulana resta da conoscere il numero dei posti coinvolti.
Secondo i sindacati, in Italia sono circa 620 i posti a rischio: la cifra comprende circa 430 dipendenti diretti e 190 lavoratori in somministrazione per i quali l’azienda avrebbe annunciato il mancato rinnovo dei contratti alla scadenza. Sono due situazioni distinte e non equivalgono a 620 licenziamenti già effettuati.
Gli addetti a Basiliano e i tagli ancora da definire
Nel cantiere di Basiliano lavorano 80 persone, tra cui circa 15 in somministrazione, secondo i rappresentanti sindacali unitari sentiti dalla Tgr Friuli-Venezia Giulia durante il presidio. Il dato indica il totale degli addetti alla sede, non i posti destinati a essere tagliati.
Fabiano Venuti della Fim Cisl ha riferito alla Tgr che l’azienda si è impegnata a convocare i sindacati entro la fine di novembre o, al più tardi, all’inizio di dicembre. In quell’incontro dovrebbe comunicare la distribuzione dei tagli fra i cantieri. Alla mattina del 17 novembre non è disponibile una cifra per Basiliano.
La differenza tra dipendenti e somministrati
Il 6 novembre, secondo la ricostruzione sindacale dell’incontro nazionale, la direzione aveva annunciato l’intenzione di attivare la procedura per circa 430 dipendenti diretti e di cessare progressivamente, alla scadenza, i 190 contratti di somministrazione. Il 16 novembre le segreterie nazionali hanno riferito l’apertura della procedura.
Nel lavoro in somministrazione, come spiega il Ministero del Lavoro, il rapporto tra agenzia e impresa utilizzatrice è distinto da quello tra agenzia e lavoratore. La fine dell’impiego presso Sirti non determina quindi, da sola, quale sarà l’esito del rapporto con l’agenzia.
La previsione sul fatturato e il confronto richiesto
Secondo quanto riferito da Fiom Cgil e Fim Cisl territoriali, la direzione ha motivato la scelta con una previsione di calo del fatturato 2027 superiore a 200 milioni di euro, collegata alla conclusione delle attività del Pnrr. È una previsione aziendale riportata dai sindacati, non un risultato economico già registrato; nella comunicazione sindacale non è precisato l’anno preso a riferimento per il confronto.
Le segreterie nazionali hanno chiesto la convocazione di un tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e annunciato ulteriori iniziative di mobilitazione. Il 12 novembre, prima dello sciopero, la Uilm aveva riferito che funzionari del ministero avevano ascoltato separatamente sindacati e azienda; la richiesta successiva delle tre sigle riguarda la convocazione di un tavolo.
Per i lavoratori di Basiliano il prossimo passaggio indicato dalla Fim resta l’incontro con l’azienda, dal quale è attesa la ripartizione dei tagli tra i cantieri. Per il confronto nazionale, i sindacati chiedono al ministero di fissare una data.
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