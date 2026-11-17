Circa 50 persone hanno partecipato il 16 novembre al presidio davanti al cantiere Sirti di Basiliano, durante le prime quattro ore di sciopero indette a livello nazionale. Nella stessa giornata le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno riferito che l’azienda ha aperto la procedura di licenziamento collettivo già annunciata. Per la sede friulana resta da conoscere il numero dei posti coinvolti.

Secondo i sindacati, in Italia sono circa 620 i posti a rischio: la cifra comprende circa 430 dipendenti diretti e 190 lavoratori in somministrazione per i quali l’azienda avrebbe annunciato il mancato rinnovo dei contratti alla scadenza. Sono due situazioni distinte e non equivalgono a 620 licenziamenti già effettuati.

Gli addetti a Basiliano e i tagli ancora da definire

Nel cantiere di Basiliano lavorano 80 persone, tra cui circa 15 in somministrazione, secondo i rappresentanti sindacali unitari sentiti dalla Tgr Friuli-Venezia Giulia durante il presidio. Il dato indica il totale degli addetti alla sede, non i posti destinati a essere tagliati.

Fabiano Venuti della Fim Cisl ha riferito alla Tgr che l’azienda si è impegnata a convocare i sindacati entro la fine di novembre o, al più tardi, all’inizio di dicembre. In quell’incontro dovrebbe comunicare la distribuzione dei tagli fra i cantieri. Alla mattina del 17 novembre non è disponibile una cifra per Basiliano.

La differenza tra dipendenti e somministrati

Il 6 novembre, secondo la ricostruzione sindacale dell’incontro nazionale, la direzione aveva annunciato l’intenzione di attivare la procedura per circa 430 dipendenti diretti e di cessare progressivamente, alla scadenza, i 190 contratti di somministrazione. Il 16 novembre le segreterie nazionali hanno riferito l’apertura della procedura.

Nel lavoro in somministrazione, come spiega il Ministero del Lavoro, il rapporto tra agenzia e impresa utilizzatrice è distinto da quello tra agenzia e lavoratore. La fine dell’impiego presso Sirti non determina quindi, da sola, quale sarà l’esito del rapporto con l’agenzia.

La previsione sul fatturato e il confronto richiesto

Secondo quanto riferito da Fiom Cgil e Fim Cisl territoriali, la direzione ha motivato la scelta con una previsione di calo del fatturato 2027 superiore a 200 milioni di euro, collegata alla conclusione delle attività del Pnrr. È una previsione aziendale riportata dai sindacati, non un risultato economico già registrato; nella comunicazione sindacale non è precisato l’anno preso a riferimento per il confronto.

Le segreterie nazionali hanno chiesto la convocazione di un tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e annunciato ulteriori iniziative di mobilitazione. Il 12 novembre, prima dello sciopero, la Uilm aveva riferito che funzionari del ministero avevano ascoltato separatamente sindacati e azienda; la richiesta successiva delle tre sigle riguarda la convocazione di un tavolo.

Per i lavoratori di Basiliano il prossimo passaggio indicato dalla Fim resta l’incontro con l’azienda, dal quale è attesa la ripartizione dei tagli tra i cantieri. Per il confronto nazionale, i sindacati chiedono al ministero di fissare una data.

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