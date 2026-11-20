PAVIA DI UDINE – Circa 23 milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per sostenere il recupero e la valorizzazione di castelli, giardini, mulini e dimore storiche. Le risorse sono state illustrate il 19 novembre a Villa Lovaria, a Pavia di Udine, dal vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil, intervenuto all’assemblea dell’Associazione dimore storiche italiane (Adsi), sezione Friuli Venezia Giulia, guidata dal presidente Raffaele Perrotta.

“La tutela del patrimonio culturale non può prescindere dalla salvaguardia dell’architettura privata, delle dimore storiche e dei beni che raccontano la nostra identità. Chi custodisce questi luoghi si assume una responsabilità importante nei confronti della comunità e delle future generazioni. Per questo la Regione ha costruito un percorso di finanziamenti progressivo e concreto, destinato a sostenere i proprietari pubblici e privati nel recupero, nella conservazione e nella valorizzazione di un patrimonio che appartiene all’intero territorio”.

L’incontro si è svolto a pochi giorni dalla conclusione della quarta edizione del Festival delle Dimore storiche Fvg, che il 7 e 8 novembre 2026 ha aperto al pubblico sedici residenze private nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone.

Finanziati tutti gli interventi ammissibili su castelli, giardini e mulini

Ripercorrendo gli interventi regionali avviati negli ultimi anni, Anzil ha richiamato il sostegno all’architettura fortificata, che comprende castelli, caseforti e fortini: “Nel 2024, a fronte di uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro e di 28 domande ammissibili, abbiamo incrementato progressivamente le risorse fino a raggiungere 11 milioni di euro, riuscendo a finanziare tutte le richieste”.

Per il recupero dei giardini storici, il vicegovernatore ha ricordato l’aumento della dotazione iniziale: “Alle risorse inizialmente previste, pari a 2 milioni di euro, abbiamo raggiunto un totale di oltre 7 milioni, così da poter accogliere tutte le 27 domande ammissibili pervenute”.

Un altro intervento ha riguardato i mulini di interesse storico. Anzil ha riferito: “abbiamo ricevuto 22 domande ammissibili e siamo riusciti a finanziarle tutte, portando l’investimento complessivo a 2,4 milioni di euro”.

Bando 2026 per dimore e giardini storici: domande entro il 23 novembre

Anzil ha illustrato anche il bando 2026 della Regione dedicato alle dimore e ai giardini storici: la scadenza per presentare le domande è il 23 novembre 2026. La misura riguarda immobili riconosciuti di valore storico dalla Soprintendenza, la cui costruzione sia iniziata prima del 1800 almeno nel nucleo originario. La Regione ha stanziato inizialmente 2 milioni di euro, con l’impegno a integrare le risorse nel 2027 e l’obiettivo di sostenere tutte le domande ammissibili. Il vicegovernatore ha precisato: “La misura – ha evidenziato il vicegovernatore – riguarda gli immobili riconosciuti di valore storico dalla Soprintendenza, la cui costruzione sia iniziata prima del 1800, almeno nel nucleo originario. Abbiamo stanziato inizialmente 2 milioni di euro, con l’impegno a integrare le risorse il prossimo anno e l’obiettivo di sostenere tutte le domande ammissibili”.

“Consideriamo la cultura un’infrastruttura capace di rendere i luoghi più belli da abitare – ha concluso Anzil -. Conservare e valorizzare anche le dimore storiche significa dare concretezza a questa visione, preservando testimonianze preziose e tramandando alle future generazioni un patrimonio identitario di grande valore per la nostra storia e rendendole una risorsa per tutta la comunità”.

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