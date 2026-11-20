Il progetto del Parco Agrivoltaico Brancolo è stato discusso in Consiglio comunale a Staranzano: l’amministrazione ha illustrato le proprie preoccupazioni per l’impatto ambientale e il rischio idraulico, chiedendo ulteriori approfondimenti. Secondo il sindaco Marco Fragiacomo, l’istruttoria regionale non è ancora iniziata e il progetto dovrà essere esaminato dalla Regione.

Il confronto si è svolto il 18 novembre 2026, dopo la richiesta dei consiglieri di opposizione di essere informati in aula. In assenza del verbale della seduta, i dettagli sono riportati secondo la cronaca pubblicata da Il Goriziano.

La proposta tra campi e area protetta

Il parco è previsto a sud del canale Brancolo, tra il litorale e le prime zone umide della Riserva naturale della Foce dell’Isonzo. In aula l’assessora all’urbanistica Roberta Russi ha descritto una superficie complessiva di 181 ettari, circa 60 dei quali destinati ai pannelli. Secondo i dati illustrati, sarebbero previsti oltre 138 mila moduli e un cantiere della durata stimata di 15 mesi.

Il progetto è presentato da Parco Solare Friulano 7 Srls insieme all’azienda agricola Ai Due Aironi. In un’interrogazione regionale di Diego Moretti si riferisce che la società ha presentato il 13 agosto 2026 una domanda di autorizzazione unica per un impianto con potenza nominale di 100,84 megawatt di picco. In Consiglio è stata indicata una potenza di circa 100 megawatt.

Il piano agronomico illustrato in aula associa ai pannelli colture di menta e stevia sotto e tra i moduli. Nelle aree esterne sono previste, fra le altre, erba medica e coltivazioni a rotazione di soia, grano e riso in asciutta, oltre a pioppeti e spazi per l’apicoltura. Russi ha chiesto di approfondire la fattibilità delle colture, considerando anche la presenza di acqua salina nelle falde più vicine alla costa.

Tra le preoccupazioni del Comune figura la vicinanza alla Riserva naturale della Foce dell’Isonzo, inclusa nel sito protetto Foce dell’Isonzo – Isola della Cona. L’impatto della proposta resta da valutare: le perplessità espresse in Consiglio non equivalgono a un accertamento di danni.

Il rischio idraulico e le opere a Monfalcone

Un secondo nodo riguarda il rischio idraulico dell’area. Tra le opere collegate è previsto il rafforzamento dell’argine della roggia Cavana, nel territorio di Monfalcone, insieme al cavidotto che porterebbe l’energia verso una cabina primaria nella zona industriale Schiavetti-Brancolo.

In Consiglio è stato riferito che, secondo le simulazioni presentate, l’intervento sull’argine potrebbe attenuare il rischio anche a Staranzano. Russi ha chiesto ulteriori indagini su questa ipotesi. L’amministrazione ha inoltre rilevato che l’opera a Monfalcone e il parco sono stati presentati attraverso due distinte richieste di autorizzazione energetica.

La verifica dei documenti e i prossimi passaggi

Secondo il sindaco, il 7 settembre la Regione ha comunicato al Comune l’avvio della verifica della completezza dei documenti e ha convocato una riunione preliminare per il 16 settembre. Fragiacomo ha precisato che, alla data della seduta, la fase istruttoria non era ancora stata avviata. La verifica documentale non costituisce un’autorizzazione al progetto.

Il sindaco ha invitato a proseguire gli approfondimenti, anche con un eventuale coinvolgimento dei proponenti. Il consigliere di opposizione Giuliano Venudo ha suggerito l’istituzione di una commissione consiliare dedicata.

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