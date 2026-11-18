GORIZIA – Il Comune di Gorizia è entrato nell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile (Ansc), la piattaforma nazionale che consente di gestire digitalmente gli atti e acquisire certificati più rapidamente da qualsiasi parte d’Italia.

L’assessore regionale ai Servizi informativi Sebastiano Callari ha definito l’adesione un passaggio utile a favorire l’interoperabilità dei dati e l’accesso ai certificati: “L’ingresso di Gorizia nella piattaforma nazionale che custodisce i dati di stato civile dei cittadini rappresenta un passaggio fondamentale per garantire l’interoperabilità dei dati e la facilità con cui i cittadini potranno acquisire certificati”. Il sistema digitale è stato sviluppato dal ministero dell’Interno e da Sogei per uniformare e modernizzare la gestione degli atti di stato civile in tutta Italia.

La novità è stata illustrata nel Municipio di Gorizia alla presenza, tra gli altri, del sindaco Rodolfo Ziberna e di Diego Antonini, amministratore unico di Insiel, la società informatica in house della Regione.

Gli atti di stato civile di Gorizia passano alla gestione digitale

Callari ha riferito che altri 180 Comuni del Friuli-Venezia Giulia hanno già aderito. “Già altri 180 Comuni del Friuli Venezia Giulia hanno fatto questo passo – ha reso noto Callari -: si tratta di un aspetto innovativo che permetterà ai goriziani di reperire i loro dati in qualsiasi punto d’Italia”. Con l’ingresso nell’Ansc, gli atti di nascita, matrimonio, unione civile, morte e cittadinanza potranno essere gestiti con un flusso interamente digitale, certificato e legalmente valido.

Il nuovo modello consente di ridurre tempi e passaggi amministrativi legati alla gestione cartacea, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio per cittadini e operatori. Prevede inoltre livelli più elevati di sicurezza e tracciabilità attraverso strumenti certificati, come la firma digitale e l’identità digitale. In questo percorso rientra anche il progressivo rafforzamento delle misure di accesso ai servizi digitali regionali, con sistemi di autenticazione a più fattori per proteggere maggiormente gli account e le informazioni trattate.

L’integrazione è stata realizzata con il supporto tecnico e progettuale di Insiel, che ha permesso al Comune di operare direttamente dal gestionale Ascot PA all’interno dell’ambiente Ansc.

Gorizia si prepara a usare GiulIA come assistente telefonico comunale

Callari ha annunciato che il Comune si accinge ad accedere anche a una seconda piattaforma: “E non finisce qui – ha fatto sapere l’assessore -: Gorizia si accinge ad accedere a un’altra piattaforma, GiulIA, che costituisce un vero e proprio assistente vocale virtuale basato sull’intelligenza artificiale in grado di rispondere direttamente al telefono comunale fornendo informazioni, modulistica, date e scadenze ai cittadini, 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

In conclusione, Callari ha dichiarato: “Procediamo convintamente sulla strada dell’innovazione – ha concluso Callari – in cui i cittadini sono beneficiari e non succubi di nuove tecnicalità che se ben sfruttate permettono di tagliare i tempi e fornire informazioni precise; in altri termini, ci fanno vivere meglio”.

La conferenza stampa nel Municipio di Gorizia — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

La conferenza stampa nel Municipio di Gorizia — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale ai Servizi informativi Sebastiano Callari — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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