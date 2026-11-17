Giovedì 19 novembre 2026 sono previste piogge sul Friuli-Venezia Giulia, con fenomeni che potranno essere abbondanti sulla pianura orientale e anche intensi verso Trieste. È quanto indica la previsione regionale OSMER emessa il 17 novembre alle 12:39, in vista del passaggio di un fronte sulla regione.

Per il Friuli-Venezia Giulia meridionale, il bollettino nazionale di vigilanza del 17 novembre indica per giovedì precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati. Si tratta di fenomeni previsti, non già osservati: distribuzione e intensità potranno cambiare nei prossimi aggiornamenti.

La selezione considera le previsioni disponibili dal 16 novembre fino alle 19:35 del 17 novembre; quest’ultimo è l’orario di chiusura della selezione, non l’ora di emissione del bollettino nazionale.

Piogge, neve e schiarite: la previsione per giovedì

OSMER prospetta cielo coperto e piogge generalmente da deboli a moderate, più consistenti sulla pianura orientale e verso Trieste. Sono previste anche deboli nevicate sopra i 1.800-2.000 metri. Nel tardo pomeriggio potranno arrivare schiarite da ovest, con possibile formazione di foschie o nebbie locali.

L’indicazione nazionale riguarda un’area ampia: non stabilisce quanta pioggia cadrà in ogni comune e non significa che i temporali si verificheranno ovunque. La previsione regionale dettaglia invece le aree in cui i fenomeni potrebbero essere più consistenti.

Già nella previsione emessa il 16 novembre OSMER indicava il passaggio di un fronte giovedì mattina. Nell’aggiornamento del 17 novembre l’osservatorio descrive le zone maggiormente interessate dalle piogge e il possibile miglioramento nel tardo pomeriggio.

Mercoledì variabile, poi il passaggio del fronte

Per mercoledì 18 novembre OSMER prevede cielo variabile, con schiarite più probabili nel pomeriggio e verso la montagna. Nelle ore notturne e al primo mattino sono possibili foschie o nebbie locali.

La previsione cittadina per Trieste del 18 novembre riguarda soprattutto la giornata di mercoledì: eventuali schiarite in città non escludono il ritorno delle piogge sulla regione il giorno successivo.

Previsione di pioggia e allerta: che differenza c’è

Il bollettino di vigilanza segnala i fenomeni meteorologici previsti rilevanti per la protezione civile. La valutazione delle criticità e l’allertamento seguono un percorso distinto, che considera anche i possibili effetti sul territorio: una previsione di pioggia, da sola, non equivale a un’allerta.

Per gli spostamenti del 19 novembre sarà utile seguire i prossimi aggiornamenti delle previsioni regionali e gli eventuali avvisi di protezione civile, che potranno precisare zone interessate e rischi attesi.

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