A Lignano Sabbiadoro sono arrivati i due abeti destinati a piazza Fontana e all’ingresso del Duomo, mentre sulla spiaggia sono iniziati i lavori per il Presepe di Sabbia. Lo riferisce Nordest24 il 17 novembre: l’albero per il Duomo è stato donato dal Comune di Sappada e l’accensione di entrambi è prevista per il 5 dicembre.

La stessa data segnerà l’avvio di Natale d’A…mare, con iniziative tra Sabbiadoro e Pineta. Il programma proseguirà fino al 10 gennaio 2027, mentre il presepe sulla spiaggia resterà aperto fino al 31 gennaio.

Il presepe sulla spiaggia e il ricordo del terremoto

La 23ª edizione del Presepe di Sabbia sarà allestita sul lungomare Trieste, presso l’ufficio spiaggia 6. Il tema scelto è il cammino: il percorso collegherà i racconti evangelici alle esperienze della vita quotidiana.

Alla fine del percorso è prevista Trema, un’installazione di Gianni Schiumarini dedicata al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976 e alla solidarietà che seguì il sisma.

Il sito del Presepe di Sabbia indica l’apertura dal 5 dicembre 2026 al 31 gennaio 2027, con ingresso e offerta liberi. Gli orari pubblicati per la visita sono dalle 10 alle 18; per i gruppi è consigliata la prenotazione.

Gli allestimenti tra Sabbiadoro e Pineta

Nel centro sono già comparse le prime luminarie. Il programma di Natale d’A…mare prevede una pista di pattinaggio attorno all’albero di piazza Fontana e il Villaggio del Gusto tra via Tolmezzo e il Parco San Giovanni Bosco, dove sorgerà anche il Villaggio di Babbo Natale.

A Lignano Pineta, in piazza Marcello d’Olivo, è annunciato Pineta Ice Christmas con un Presepe di Ghiaccio. Secondo Nordest24, anche qui sono iniziati i preparativi. Il vicesindaco Manuel Massimiliano La Placca ha presentato la pista ampliata e il villaggio di Pineta come nuove proposte della manifestazione.

Date e chiusure da considerare per la visita

Il periodo complessivo della manifestazione non coincide con l’apertura quotidiana di ogni area. Per il Villaggio del Gusto, per esempio, sono indicate chiusure il 9 e 10 dicembre, dal 14 al 17 dicembre e il 7 e 8 gennaio.

Nei giorni di apertura, il calendario pubblicato indica generalmente le 12-24 per l’area gastronomica nel parco e le 10-20 per quella commerciale in via Tolmezzo; il 25 dicembre entrambe apriranno alle 15. Il prossimo appuntamento annunciato è l’avvio delle iniziative il 5 dicembre, dopo il completamento degli allestimenti.

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