UDINE – Mercoledì 18 novembre a Udine sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, con cieli molto coperti per buona parte del tempo e qualche apertura attesa nel pomeriggio. A differenza di altre zone del Nord Est, sul capoluogo friulano non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 9°C e una massima di 12°C. I venti soffieranno deboli da Est-Sudest sia al mattino sia nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: cielo coperto e temperature minime di 9°C

La giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti. La presenza delle nubi sarà diffusa e potrà rendere il mattino piuttosto grigio, senza tuttavia portare fenomeni di rilievo. La temperatura minima scenderà fino a 9°C, mentre i venti saranno deboli e proverranno da Est-Sudest. Non sono attese precipitazioni.

Pomeriggio: qualche apertura, massima di 12°C

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità potrà concedere parziali schiarite, pur senza lasciare spazio a un miglioramento deciso o a cieli completamente sereni. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, con venti deboli ancora dai quadranti orientali, da Est-Sudest. Il tempo resterà asciutto: non sono previste piogge per l’intera giornata.

Sera: nuvolosità ancora presente, ma senza pioggia

In serata il cielo potrà mantenersi parzialmente nuvoloso, in un contesto che resterà comunque privo di fenomeni significativi. Non sono indicati quantitativi di pioggia per Udine e non risultano allerte meteo attive. La giornata si concluderà quindi con condizioni stabili sul fronte delle precipitazioni, nonostante una copertura nuvolosa ancora presente.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 19 novembre: possibile fase di pioggia leggera, con un aumento dell’instabilità rispetto a mercoledì;

possibile fase di pioggia leggera, con un aumento dell’instabilità rispetto a mercoledì; Venerdì 20 novembre: cielo nuvoloso, secondo la tendenza indicata per la giornata;

cielo nuvoloso, secondo la tendenza indicata per la giornata; Sabato 21 novembre: tempo variabile, con alternanza di nubi e possibili aperture.

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