PORDENONE – Il Montagna Teatro Festival Pordenone è stato presentato il 17 novembre 2026 al Teatro Verdi. L’appuntamento invernale, realizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano (Cai), si svolgerà dal 10 al 13 dicembre 2026 al Verdi e porterà in città le storie, le tradizioni e le suggestioni delle Terre Alte. In programma spettacoli di danza e teatro, cinema, fotografia, incontri letterari, musica, approfondimenti sul turismo e attività per bambini e scuole. L’iniziativa rafforza il legame culturale tra la città e le vallate montane, anche in vista di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, il presidente del Teatro Verdi, Giovanni Lessio, e l’assessore alla Cultura del Comune di Pordenone, assessore alla Cultura Alberto Parigi.

Amirante ha descritto la montagna come parte di un sistema territoriale più ampio e ha indicato nel festival un’occasione per mettere in rete istituzioni, associazioni e realtà culturali. Ha affermato: “La montagna va pensata e valorizzata all’interno di un sistema territoriale ampio, superando i confini amministrativi e mettendo in rete istituzioni, associazioni e realtà culturali. È questa la prospettiva che il progetto Montagna Teatro Festival Pordenone interpreta in modo significativo, contribuendo a raccontare il territorio e a renderlo sempre più attrattivo, sia per chi già lo vive sia per chi potrebbe scegliere di trasferirvisi”.

Amirante collega il festival alla pianificazione del territorio

Nel suo intervento, Amirante ha sottolineato il valore di un’iniziativa capace di mettere in relazione cultura, territorio e sviluppo. Ha richiamato la definizione della nuova legge urbanistica regionale e l’approvazione definitiva del Piano di governo del territorio: “L’esperienza nella definizione della nuova legge urbanistica regionale e nell’approvazione definitiva del Piano di governo del territorio – ha spiegato l’assessore – è stata ispirata anche da un approccio che guarda ai territori nella loro dimensione complessiva. Non possiamo più ragionare per compartimenti separati o limitarci ai confini dei singoli Comuni: dobbiamo costruire una visione condivisa, capace di mettere in relazione città, montagna e aree circostanti”.

Secondo Amirante, il festival è un esempio concreto di capacità di fare sistema. Ha osservato che la cultura — attraverso teatro, cinema, poesia, danza, pittura e scrittura — può raggiungere anche i territori più periferici e contribuire a rafforzarne identità e attrattività. Nel descrivere l’alternanza tra le iniziative estive in montagna e il racconto invernale nei luoghi tradizionali della cultura, ha detto: “Portare durante l’estate le iniziative culturali negli scenari naturali della montagna e, durante l’inverno, raccontare queste esperienze attraverso i luoghi tradizionali della cultura, come il teatro e il cinema, significa creare uno scambio continuo tra territori e linguaggi artistici. È una contaminazione positiva che contribuisce a superare le distanze e a costruire nuove opportunità”.

Frane e viabilità tra le criticità per l’accessibilità alla montagna

Amirante ha ricordato che la valorizzazione della montagna dipende anche dalle infrastrutture e dall’accessibilità. Tra le criticità legate alla fragilità del territorio ha citato frane e interruzioni della viabilità, per le quali sono in corso interventi di risoluzione secondo i tempi propri delle opere pubbliche. Ha aggiunto: “Le infrastrutture sono fondamentali, ma da sole non bastano. Per rendere la montagna un luogo in cui vivere, lavorare e restare servono anche servizi, iniziative culturali e una rete di soggetti pubblici e privati che sappia lavorare insieme. In questo senso, esperienze come Montagna Teatro Festival costituiscono un modello importante”.

L’assessore Cristina amirante (al centro) al termine della conferenza stampa svoltasi al Teatro Verdi di Pordenone — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Un momento dell’incontro svoltosi al Teatro Verdi di Pordenone — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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