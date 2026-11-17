Tolmezzo
Tolmezzo, sciopero del 20 novembre: possibili disservizi al nido Arcobaleno
Il Comune avverte le famiglie che il servizio potrebbe non essere regolare per l’intera giornata. L’avviso non annuncia la chiusura del nido.
Il nido comunale Arcobaleno di Tolmezzo potrebbe non garantire la regolarità del servizio venerdì 20 novembre 2026, per effetto dello sciopero generale proclamato per l’intera giornata. Il Comune lo segnala in un avviso pubblicato il 17 novembre, che non annuncia la chiusura della struttura.
La segnalazione è la novità per le famiglie nel periodo compreso tra le 12.50 del 16 e le 12.50 del 17 novembre. Per la giornata di venerdì il Comune non ha precisato nell’avviso quali attività potrebbero essere interessate, né ha indicato fasce orarie garantite o una diversa organizzazione del servizio.
Che cosa significa l’avviso per le famiglie
Il possibile disservizio riguarda l’intera giornata dello sciopero: non equivale quindi a una chiusura già decisa, ma neppure assicura che il nido funzionerà secondo l’orario abituale.
Il regolamento comunale prevede normalmente l’apertura dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30. Si tratta dell’orario ordinario e non di una garanzia di funzionamento per il 20 novembre.
Un precedente avviso del Comune, pubblicato il 13 novembre, riguardava possibili disservizi per lo sciopero delle cooperative sociali di lunedì 16 novembre. Era una mobilitazione distinta da quella del 20; l’avviso non indicava quali disagi si sarebbero effettivamente verificati.
Lo sciopero nazionale del 20 novembre
Il Comune collega il rischio di disservizi allo sciopero generale proclamato dalla CGIL e da altre organizzazioni sindacali, tra cui USB, Cobas, Clap, Sial Cobas, CUB e SGB. Secondo l’avviso, le iniziative interessano, fra gli altri, il comparto Istruzione e Ricerca.
Nella proclamazione nazionale, la CGIL chiede un confronto sulla legge di bilancio e richiama, tra le proprie rivendicazioni, salari, pensioni e risorse per i servizi pubblici.
Per organizzare la giornata di venerdì saranno rilevanti eventuali ulteriori comunicazioni del Comune sulla disponibilità del servizio.
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