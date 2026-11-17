TRIESTE – Il 17 novembre 2026 il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha incontrato a Trieste l’ambasciatore del Kenya in Italia Frederick Lusambili Matwang’a. L’incontro aveva l’obiettivo di consolidare il dialogo istituzionale e valutare nuove opportunità di collaborazione bilaterale e culturale.

Nel corso del colloquio Fedriga ha evidenziato l’importanza di rafforzare i rapporti con il Kenya e ha espresso la volontà di favorire iniziative congiunte per dare continuità al confronto. Ha ipotizzato la definizione di specifici protocolli di cooperazione, analoghi a quelli già attivi con altre realtà estere.

La mostra «Casa del Kenya» unirà arte, storia, musica e gastronomia

Nel colloquio è stato affrontato il progetto per realizzare a Trieste una grande mostra sull’arte contemporanea del Kenya. Fedriga ha confermato la disponibilità della Regione a sostenere l’evento in sinergia con il Comune di Trieste e PromoTurismoFVG. L’esposizione, concepita come un format immersivo e ribattezzata «Casa del Kenya», affiancherà a dipinti e sculture imponenti anche sezioni dedicate alla storia, alla musica e alla gastronomia del Paese.

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