Cronaca & AttualitàRegione FVGTrieste
Roberti: a Trieste “Truffa Academy” per riconoscere i raggiri
A margine dello spettacolo del duo Maxino e Furian, l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha richiamato il ruolo della prevenzione contro le truffe, in particolare ai danni degli anziani
TRIESTE – Il 17 novembre 2026 l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti è intervenuto a margine dello spettacolo Truffa Academy. Metodo infallibile per difendersi dalle truffe mentre se ridi come disgraziai, del duo comico Maxino e Furian. Roberti ha indicato la prevenzione e la sensibilizzazione come strumenti per contrastare i raggiri, che colpiscono in particolare gli anziani.
“Ogni intervento finalizzato a prevenire la piaga delle truffe — che colpiscono in particolare gli anziani, ma non solo — rappresenta un’azione fondamentale per educare e sensibilizzare i cittadini. In questo contesto, un’iniziativa come lo spettacolo ‘Truffa Academy’, nata dall’attenzione della Polizia Locale di Trieste verso l’incremento delle denunce sul territorio, dimostra come anche attraverso un linguaggio leggero e divertente si possano fornire strumenti efficaci per riconoscere e sventare i tentativi di raggiro”.
Come ha spiegato l’assessore, l’impegno delle Forze dell’ordine è costante e consente di assicurare sempre più spesso i colpevoli alla giustizia, ma è necessario fare ancora di più: “Di fronte a tecniche di truffa rese sempre più raffinate dall’evoluzione tecnologica, la prevenzione e la sensibilizzazione – ha concluso Roberti – rimangono la nostra prima e più solida difesa”.
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