TRIESTE – Il 17 novembre 2026 l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti è intervenuto a margine dello spettacolo Truffa Academy. Metodo infallibile per difendersi dalle truffe mentre se ridi come disgraziai, del duo comico Maxino e Furian. Roberti ha indicato la prevenzione e la sensibilizzazione come strumenti per contrastare i raggiri, che colpiscono in particolare gli anziani.

“Ogni intervento finalizzato a prevenire la piaga delle truffe — che colpiscono in particolare gli anziani, ma non solo — rappresenta un’azione fondamentale per educare e sensibilizzare i cittadini. In questo contesto, un’iniziativa come lo spettacolo ‘Truffa Academy’, nata dall’attenzione della Polizia Locale di Trieste verso l’incremento delle denunce sul territorio, dimostra come anche attraverso un linguaggio leggero e divertente si possano fornire strumenti efficaci per riconoscere e sventare i tentativi di raggiro”.

Come ha spiegato l’assessore, l’impegno delle Forze dell’ordine è costante e consente di assicurare sempre più spesso i colpevoli alla giustizia, ma è necessario fare ancora di più: “Di fronte a tecniche di truffa rese sempre più raffinate dall’evoluzione tecnologica, la prevenzione e la sensibilizzazione – ha concluso Roberti – rimangono la nostra prima e più solida difesa”.

L’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti assieme all’assessore alle Politiche di sicurezza del Comune di Trieste Caterina De Gavardo allo spettacolo “Truffa Academy. Metodo infallibile per difendersi dalle truffe mentre se ridi come disgraziai” — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti assieme all’assessore alle Politiche di sicurezza del Comune di Trieste Caterina De Gavardo allo spettacolo “Truffa Academy. Metodo infallibile per difendersi dalle truffe mentre se ridi come disgraziai” — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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