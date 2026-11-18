La Cabina di regia dei trasporti e della logistica del Friuli-Venezia Giulia si è riunita ieri 17 novembre 2026 nella Sala convegni della Sdag – Autoporto di Gorizia. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante è intervenuta all’incontro, al quale hanno partecipato anche rappresentanti di Rete ferroviaria italiana (Rfi). Rfi ha illustrato una proposta per la linea Udine-Tarvisio: nel 2027 la chiusura passerebbe da 45 a 38 giorni, dal 2 giugno al 9 luglio. La rimodulazione consentirebbe di completare gli interventi rimasti sospesi nel 2026 e di eliminare il rallentamento a 40 chilometri orari attualmente presente su un tratto della linea. Per il 2028 è stata prospettata una chiusura di 45 giorni, concentrata prevalentemente in agosto, per eseguire gli interventi più impegnativi sull’infrastruttura.

Amirante ha definito costruttivo il confronto con gli operatori sulle infrastrutture, le criticità del settore e la programmazione degli interventi. A proposito della Cabina di regia, istituita in questa legislatura, ha affermato: “La Cabina di regia dei trasporti e della logistica che abbiamo istituito in questa legislatura si è dimostrata uno strumento fondamentale per affrontare e prevenire numerose criticità. Un esempio è rappresentato dalla chiusura della H4, inizialmente prevista per 18 mesi e successivamente articolata in due periodi di quattro mesi, nel 2025 e nel 2026. Anche sulle interruzioni ferroviarie lungo la direttrice di Tarvisio, il confronto con Rete ferroviaria italiana e con gli operatori ha permesso di individuare soluzioni migliorative rispetto alle prime ipotesi, offrendo alle imprese maggiori certezze nella programmazione delle proprie attività”

Le interruzioni ferroviarie e il sostegno alle imprese

“Il coinvolgimento delle imprese – ha sottolineato Amirante – è essenziale per consentire un’adeguata programmazione delle scorte e individuare soluzioni alternative per il trasporto delle merci. La conoscenza anticipata dei tempi e delle modalità delle interruzioni permette agli operatori di organizzare le proprie attività e limitare le ricadute economiche”

La riunione ha esaminato anche le misure regionali per sostenere il trasporto ferroviario delle merci durante l’interruzione del 2026. A fronte di uno stanziamento di 3 milioni di euro, sono state ammesse sette domande di contributo, per un totale concesso superiore a 2,7 milioni di euro. Cinque imprese hanno presentato le rendicontazioni, ora in fase istruttoria; due hanno rinunciato al finanziamento.

Carburanti e zone logistiche al centro del confronto regionale

È stato affrontato l’aumento del costo dei carburanti per l’autotrasporto, valutando possibili iniziative da sottoporre alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il confronto ha riguardato anche le Zone logistiche semplificate (Zls) e la loro capacità attrattiva rispetto alle Zone economiche speciali (Zes). Il tema potrà essere approfondito anche in vista degli Stati generali della logistica del Nord-Est, previsti il 19 e 20 gennaio 2027 in Emilia-Romagna.

I criteri per gli insediamenti logistici privati da tre ettari

La Cabina di regia ha inoltre esaminato la definizione dei criteri per localizzare gli insediamenti logistici privati di rilevanza regionale, con superficie operativa pari o superiore a tre ettari, come previsto dalla legge regionale 4/2026. Amirante ha richiamato l’approvazione della nuova legge urbanistica regionale 11/2026, per la quale è in preparazione il regolamento attuativo, e l’adozione definitiva del Piano di governo del territorio, attualmente depositato per la presentazione delle osservazioni. I criteri puntano a favorire il recupero delle aree dismesse, contenere il consumo di suolo e garantire la funzionalità del sistema logistico regionale.

“Su questi criteri siamo ancora nella fase istruttoria – ha precisato l’assessore -. Le osservazioni delle imprese e dei Consorzi di sviluppo economico locale sono preziose per arrivare a una disciplina che tenga conto delle diverse esigenze del territorio. La Cabina di regia è la sede nella quale raccogliere valutazioni e proposte, per individuare successivamente in Giunta regionale i provvedimenti più opportuni ed efficaci”

I lavori della Cabina di regia saranno aggiornati prima di Natale per proseguire l’esame delle questioni affrontate.

Un momento dei lavori della Cabina di regia dei trasporti e della logistica del Friuli Venezia Giulia, riunita a Gorizia. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore Cristina Amirante durante i lavori della Cabina di regia a Gorizia, dedicati alle infrastrutture logistiche e al trasporto ferroviario delle merci. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Un momento dei lavori della Cabina di regia dei trasporti e della logistica del Friuli Venezia Giulia, riunita a Gorizia. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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