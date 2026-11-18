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Alluvione a Versa e Brazzano, Riccardi chiede opere sullo Judrio
A un anno dall’alluvione del 17 novembre 2025, le commemorazioni a Versa e Brazzano e la richiesta di trasformare studi e valutazioni sullo Judrio in interventi per la sicurezza
VERSA E BRAZZANO – Ieri 17 novembre 2026, a un anno dall’alluvione che il 17 novembre 2025 colpì Versa e Brazzano provocando vittime, le commemorazioni nei due centri hanno riportato al centro la sicurezza dei territori e gli interventi ancora necessari. L’assessore regionale alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, intervenuto alle iniziative, ha detto: “Dalla paura e dalla giusta preoccupazione dei cittadini le istituzioni non devono scappare. Devono rispondere con il senso del dovere, la capacità di ascolto e soprattutto con interventi concreti. Oggi abbiamo il compito di trasformare le valutazioni scientifiche in scelte operative e investimenti che garantiscano la sicurezza delle comunità”. Le iniziative si sono svolte a Versa, frazione di Romans d’Isonzo, e a Brazzano, nel Comune di Cormons.
La mostra di Versa raccoglie immagini e ricordi dell’alluvione
A Versa Riccardi ha partecipato all’inaugurazione della mostra fotografica “Oltre il fango: L’acqua passa, il paese resta”, promossa dal Comitato Cittadini di Viarsa, presieduto da Rosa Maria Bacci. L’esposizione raccoglie immagini e testimonianze di quei giorni, comprese quelle degli alunni della classe quarta della scuola primaria, che hanno affidato alla mostra i propri ricordi dell’alluvione. Tra i presenti c’erano il sindaco di Romans d’Isonzo Michele Calligaris, il prefetto di Gorizia Ester Fedullo, la dirigente scolastica Donatella Gironcoli e il parroco don Michele Centomo, insieme ai rappresentanti della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine.
Riccardi ha ringraziato il Comitato per la mostra e ha espresso gratitudine a volontari, imprese, cittadini e persone arrivate anche da fuori regione. Ha aggiunto: “Ringrazio il Comitato per questa mostra così toccante, capace di restituire la memoria di quanto accaduto e, soprattutto, la forza con cui una comunità ha saputo reagire. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che si sono mobilitati: volontari, imprese, cittadini e persone arrivate anche da fuori regione per portare aiuto e solidarietà. Ma un ringraziamento particolare va proprio ai cittadini, che hanno saputo affrontare una prova durissima e contribuire alla ricerca delle soluzioni”.
L’assessore ha ricordato il lavoro condiviso delle istituzioni e della macchina della Protezione civile, che ha risposto all’emergenza e accompagnato il percorso successivo anche attraverso il confronto con le comunità. Sulle risorse e sulle preoccupazioni emerse dopo l’alluvione ha dichiarato: “Abbiamo messo in campo le risorse e le misure possibili. Le soluzioni sono maturate attraverso il dialogo, la collaborazione e l’ingegno con cui ciascuno, per la propria parte, ha saputo individuare risposte. Anche le tensioni e le preoccupazioni, comprensibili dopo un evento di questa portata, devono trovare uno spazio di confronto e tradursi in un’assunzione condivisa di responsabilità”.
Riccardi chiede opere e investimenti per la sicurezza dello Judrio
Tra le priorità indicate da Riccardi ci sono gli interventi strutturali per la messa in sicurezza del territorio, a partire dal torrente Judrio. L’assessore ha affermato: “I cittadini chiedono giustamente interventi strutturali per la messa in sicurezza dello Judrio. Sono certo che la Regione, attraverso la Direzione centrale Difesa dell’ambiente, saprà dare risposte adeguate. Le valutazioni scientifiche e gli studi tecnici non possono restare nei cassetti: devono diventare progetti, opere e investimenti. È una responsabilità che dobbiamo assumerci nel rispetto delle competenze di tutti e lavorando di concerto con le comunità interessate”.
A Brazzano una targa per le vittime dell’alluvione
A Brazzano Riccardi ha preso parte alla commemorazione delle vittime, con la scopertura della targa dedicata a Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj, seguita dalla Santa Messa in suffragio. Erano presenti il sindaco di Cormons Roberto Felcaro, le autorità civili e militari e i familiari delle vittime. Riccardi ha concluso: “Ricordare chi ha perso la vita significa rinnovare il nostro impegno verso le persone e i territori colpiti. La vicinanza alle comunità non si esaurisce nella gestione dell’emergenza: deve proseguire nel tempo, attraverso la presenza delle istituzioni, l’ascolto e la capacità di realizzare gli interventi necessari affinché tragedie come quella vissuta un anno fa non si ripetano”.
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