VERSA E BRAZZANO – Ieri 17 novembre 2026, a un anno dall’alluvione che il 17 novembre 2025 colpì Versa e Brazzano provocando vittime, le commemorazioni nei due centri hanno riportato al centro la sicurezza dei territori e gli interventi ancora necessari. L’assessore regionale alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, intervenuto alle iniziative, ha detto: “Dalla paura e dalla giusta preoccupazione dei cittadini le istituzioni non devono scappare. Devono rispondere con il senso del dovere, la capacità di ascolto e soprattutto con interventi concreti. Oggi abbiamo il compito di trasformare le valutazioni scientifiche in scelte operative e investimenti che garantiscano la sicurezza delle comunità”. Le iniziative si sono svolte a Versa, frazione di Romans d’Isonzo, e a Brazzano, nel Comune di Cormons.

La mostra di Versa raccoglie immagini e ricordi dell’alluvione

A Versa Riccardi ha partecipato all’inaugurazione della mostra fotografica “Oltre il fango: L’acqua passa, il paese resta”, promossa dal Comitato Cittadini di Viarsa, presieduto da Rosa Maria Bacci. L’esposizione raccoglie immagini e testimonianze di quei giorni, comprese quelle degli alunni della classe quarta della scuola primaria, che hanno affidato alla mostra i propri ricordi dell’alluvione. Tra i presenti c’erano il sindaco di Romans d’Isonzo Michele Calligaris, il prefetto di Gorizia Ester Fedullo, la dirigente scolastica Donatella Gironcoli e il parroco don Michele Centomo, insieme ai rappresentanti della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine.

Riccardi ha ringraziato il Comitato per la mostra e ha espresso gratitudine a volontari, imprese, cittadini e persone arrivate anche da fuori regione. Ha aggiunto: “Ringrazio il Comitato per questa mostra così toccante, capace di restituire la memoria di quanto accaduto e, soprattutto, la forza con cui una comunità ha saputo reagire. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che si sono mobilitati: volontari, imprese, cittadini e persone arrivate anche da fuori regione per portare aiuto e solidarietà. Ma un ringraziamento particolare va proprio ai cittadini, che hanno saputo affrontare una prova durissima e contribuire alla ricerca delle soluzioni”.

L’assessore ha ricordato il lavoro condiviso delle istituzioni e della macchina della Protezione civile, che ha risposto all’emergenza e accompagnato il percorso successivo anche attraverso il confronto con le comunità. Sulle risorse e sulle preoccupazioni emerse dopo l’alluvione ha dichiarato: “Abbiamo messo in campo le risorse e le misure possibili. Le soluzioni sono maturate attraverso il dialogo, la collaborazione e l’ingegno con cui ciascuno, per la propria parte, ha saputo individuare risposte. Anche le tensioni e le preoccupazioni, comprensibili dopo un evento di questa portata, devono trovare uno spazio di confronto e tradursi in un’assunzione condivisa di responsabilità”.

Riccardi chiede opere e investimenti per la sicurezza dello Judrio

Tra le priorità indicate da Riccardi ci sono gli interventi strutturali per la messa in sicurezza del territorio, a partire dal torrente Judrio. L’assessore ha affermato: “I cittadini chiedono giustamente interventi strutturali per la messa in sicurezza dello Judrio. Sono certo che la Regione, attraverso la Direzione centrale Difesa dell’ambiente, saprà dare risposte adeguate. Le valutazioni scientifiche e gli studi tecnici non possono restare nei cassetti: devono diventare progetti, opere e investimenti. È una responsabilità che dobbiamo assumerci nel rispetto delle competenze di tutti e lavorando di concerto con le comunità interessate”.

A Brazzano una targa per le vittime dell’alluvione

A Brazzano Riccardi ha preso parte alla commemorazione delle vittime, con la scopertura della targa dedicata a Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj, seguita dalla Santa Messa in suffragio. Erano presenti il sindaco di Cormons Roberto Felcaro, le autorità civili e militari e i familiari delle vittime. Riccardi ha concluso: “Ricordare chi ha perso la vita significa rinnovare il nostro impegno verso le persone e i territori colpiti. La vicinanza alle comunità non si esaurisce nella gestione dell’emergenza: deve proseguire nel tempo, attraverso la presenza delle istituzioni, l’ascolto e la capacità di realizzare gli interventi necessari affinché tragedie come quella vissuta un anno fa non si ripetano”.

L’assessore regionale delegato alla Protezione civile, Riccardo Riccardi,a Brazzano in occasione del primo anniversario dell’alluvione del 17 novembre 2025 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale delegato alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, all’inaugurazione della mostra mostra fotografica “Oltre il fango: L’acqua passa, il paese resta” a Versa — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale delegato alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, all’inaugurazione della mostra mostra fotografica “Oltre il fango: L’acqua passa, il paese resta” a Versa — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale delegato alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, all’inaugurazione della mostra mostra fotografica “Oltre il fango: L’acqua passa, il paese resta” a Versa — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook