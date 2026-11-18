Il 95% del prodotto ottenuto dal recupero del sale usato per il Prosciutto di San Daniele Dop è destinato all’antighiaccio stradale, soprattutto nelle aree montane friulane. È il dato del primo bilancio operativo dell’impianto di Trasaghis diffuso dal Consorzio e ripreso il 18 novembre 2026.

Dal 1° giugno 2025 al 30 settembre 2026, secondo il Consorzio, lo stabilimento ha ritirato e trattato oltre 3.580 tonnellate di sale esausto e 2.000 tonnellate di salamoia. Sono quantità di materiale in ingresso, non la misura del sale recuperato in uscita. Il restante 5% del prodotto ottenuto è destinato alla concia delle pelli e ad altre applicazioni industriali.

Dalla salatura del prosciutto al recupero

Durante la salatura le cosce vengono ricoperte di sale. Alla fine della fase, il sale rimosso e la salamoia raccolta nelle celle o derivata dal lavaggio dei macchinari non sono più utilizzabili nella lavorazione e vengono raccolti come residui.

A Trasaghis seguono due linee distinte: il sale solido viene vagliato, pulito e asciugato; dalla salamoia acqua e sale vengono separati attraverso più passaggi. Il sale rigenerato non è destinato all’uso alimentare. L’acqua depurata dalla salamoia, riferisce il Consorzio, viene riutilizzata all’interno dell’impianto.

La struttura, realizzata dal Consorzio attraverso la controllata Promo San Daniele, era stata inaugurata il 23 giugno 2025. Il nuovo bilancio riguarda invece il materiale trattato dall’avvio indicato dal Consorzio, il 1° giugno 2025, fino alla fine di settembre 2026.

Il presidente del Consorzio, Nicola Martelli, collega il risultato alla scelta di avvicinare il trattamento ai luoghi di produzione e recuperare materiali che prima erano destinati allo smaltimento.

Che cosa cambia nei trasporti

Prima dell’impianto, i residui salini erano conferiti fuori regione. Il trattamento a Trasaghis avvicina la destinazione ai prosciuttifici di San Daniele: il Consorzio indica una percorrenza annua passata da 70.000 a 7.000 chilometri, pari a 63.000 chilometri in meno e a una riduzione del 90%.

Il dato riguarda le distanze percorse per trasportare i residui: da solo non misura la riduzione delle emissioni. Per quantificare quest’ultima servirebbero anche informazioni sui mezzi impiegati, sui carichi e sugli altri consumi associati al trattamento.

Secondo il Consorzio, il sale recuperato offre al mercato locale un’alternativa al prodotto proveniente da altre regioni o dall’estero. La quota destinata all’antighiaccio descrive la destinazione dichiarata del materiale ottenuto, non la quantità effettivamente sparsa sulle strade.

Le condizioni per il recupero

L’autorizzazione regionale del 2024 prevede requisiti per i materiali prodotti: se non sono rispettati, i materiali restano classificati come rifiuti e devono essere conferiti a un impianto autorizzato. Il bilancio del Consorzio descrive le destinazioni del prodotto recuperato, ma non indica quante tonnellate siano già state impiegate sulle strade.

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