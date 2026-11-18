UDINE – Giovedì 19 novembre sarà una giornata molto nuvolosa e piovosa a Udine, con precipitazioni previste per buona parte del giorno e un miglioramento soltanto nella fase serale. I fenomeni tenderanno infatti ad attenuarsi con l’allontanamento della circolazione depressionaria, lasciando spazio alle prime schiarite. Sono attesi circa 20 millimetri di pioggia e resta segnalata un’allerta meteo per precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 9°C e una massima di 11°C. I venti soffieranno moderati da Nord al mattino e da Ovest nel pomeriggio.

Mattino: cielo coperto e piogge, temperature intorno ai 9°C

La mattinata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni sul territorio cittadino. La circolazione depressionaria sarà ancora attiva e manterrà condizioni instabili, con piogge che potranno accompagnare le prime ore della giornata. La temperatura minima scenderà fino a 9°C, mentre i venti saranno moderati da Nord. Il quadro sarà quindi tipicamente autunnale, con cielo grigio e pioggia. Considerata l’allerta meteo segnalata, sarà opportuno seguire gli aggiornamenti durante la giornata.

Pomeriggio: precipitazioni ancora possibili e vento da Ovest

Nel corso del pomeriggio il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, con fenomeni in graduale attenuazione in vista del miglioramento serale. La perturbazione tenderà progressivamente ad allontanarsi, ma le condizioni non diventeranno subito stabili: le schiarite più evidenti sono attese soltanto nelle ore successive. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C. I venti soffieranno moderati da Ovest, dopo essere arrivati da Nord nella mattinata. Il totale delle precipitazioni previste per la giornata è di circa 20 mm.

Sera: piogge in attenuazione e prime schiarite

Il cambiamento più significativo è atteso in serata. Con l’allontanamento della circolazione depressionaria e l’ingresso di aria più secca, le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi fino ad assorbirsi. Il cielo potrà quindi concedere le prime schiarite, dopo molte ore caratterizzate da una copertura nuvolosa compatta. Resta da considerare il quantitativo complessivo previsto, pari a 20 mm di pioggia, e la presenza di un’allerta meteo per precipitazioni. La giornata si concluderà comunque con una tendenza al miglioramento.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 20 novembre: nubi sparse, con condizioni più variabili rispetto a giovedì;

nubi sparse, con condizioni più variabili rispetto a giovedì; Sabato 21 novembre: cielo poco nuvoloso e tempo più stabile;

cielo poco nuvoloso e tempo più stabile; Domenica 22 novembre: possibile ritorno della pioggia.

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