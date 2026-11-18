GRADO – L’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha incontrato il sindaco Giuseppe Corbatto e il parroco, monsignor Paolo Nutarelli. Al centro della riunione il bilancio di una stagione estiva in crescita, soprattutto per i turisti stranieri, e le iniziative per rendere la località attrattiva anche nei mesi invernali. Tra queste, la Rassegna dei presepi per il Natale 2026, che trasformerà l’isola in un percorso diffuso con oltre 150 natività.

“La stagione estiva appena conclusa conferma la forza di Grado sui mercati internazionali, con una crescita decisa delle presenze straniere. È un risultato che premia il lavoro degli operatori e la collaborazione tra Regione, amministrazione e associazioni locali. Ora dobbiamo consolidarlo, allungando la stagione attraverso eventi e iniziative che rendano Grado attrattiva anche nei mesi invernali”.

Oltre 150 presepi tra centro, porto e frazioni

Le natività saranno realizzate da privati, scuole, associazioni e artigiani del territorio. Gran parte sarà ospitata al Palazzo regionale dei Congressi; altre saranno esposte nelle vie e nelle calli del centro storico, nelle vetrine, lungo il porto Mandracchio e nelle frazioni di Fossalon e Boscat.

Dal 5 dicembre 2026 tornerà visibile in Campo Patriarca Elia il Presepe lagunare. L’opera era stata esposta in piazza San Pietro per il Natale 2024 e a Gorizia nel 2025, in omaggio alla Capitale europea della cultura. Ambientata nella laguna, con la Natività collocata all’interno di un casone, la tipica costruzione di canne dei pescatori, racconta attraverso personaggi e dettagli la vita e le tradizioni della comunità gradese.

“L’esperienza del Presepe in Vaticano è stata uno strumento straordinario di promozione – ha sottolineato l’assessore -. Nell’anno dell’apertura del Giubileo, centinaia di migliaia di pellegrini e visitatori da tutto il mondo hanno conosciuto Grado non per la sua spiaggia e il suo mare, ma per la sua storia e la sua identità. È questo il volto della località che vogliamo far conoscere: un territorio autentico con un patrimonio culturale, religioso e naturale da vivere in ogni stagione. Il ritorno del Presepe a casa è un segnale simbolico e insieme un’occasione di attrattività per il Natale gradese”.

Spiaggia attrezzata per la winter season dal 18 dicembre

Il calendario invernale comprende anche la winter season della Git: dal 18 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 la spiaggia sarà attrezzata per vivere il mare anche d’inverno, all’insegna del benessere, del gusto e dell’intrattenimento.

“La destagionalizzazione è una delle priorità della Regione per il turismo – ha concluso Bini -. Continueremo a sostenere il percorso intrapreso da Grado, nel segno di una programmazione condivisa tra istituzioni, comunità locale e operatori”.

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