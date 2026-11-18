La Direzione regionale Infrastrutture e Territorio ha decretato ulteriori 7 milioni di euro per mettere in sicurezza ponti, viadotti e passerelle, su indicazione dell’assessore Cristina Amirante.

L’intervento più impegnativo riguarda la passerella ciclopedonale di viale Martelli a Pordenone: 2,5 milioni di euro. Sono previsti inoltre 2 milioni per opere a Rigolato, 1,142 milioni a Prato Carnico, 700mila euro a Spilimbergo, 420mila a Cercivento e 300mila a Forni di Sopra.

“In questi tre anni abbiamo stanziato ingenti risorse a favore di FVG Strade per interventi di manutenzione straordinaria o di rifacimento – ha affermato Amirante -. Laddove però gli esiti delle perizie segnalano criticità bisogna intervenire subito e a questo fine abbiamo attivato una linea finanziaria che permette ai Comuni di porre in sicurezza le infrastrutture”.

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