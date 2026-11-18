TRIESTE – A Trieste il workshop Close to Youth – Co-progettare la prossima generazione dei programmi Interreg raccoglie idee e proposte dei giovani in vista della programmazione 2028-2034 Italia-Slovenia. L’iniziativa è promossa nell’ambito del Programma Interreg Italia-Slovenia.

L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli è intervenuta il 17 novembre 2026 all’iniziativa, all’Urban Center di Trieste. Ha dichiarato: “È fondamentale dare voce ai giovani e coinvolgerli direttamente nella costruzione delle politiche europee, raccogliendo le loro esigenze e le loro proposte innovative per la futura programmazione. È particolarmente significativo vedere tanti ragazze e ragazzi, tra i 17 e i 30 anni, partecipare oggi a questo importante momento di confronto, sia in presenza all’Urban Center di Trieste sia collegati da remoto. Sono loro il futuro non soltanto dei programmi di cooperazione, ma dell’Europa intera”.

Il workshop Interreg punta a proposte per i programmi 2028-2034

L’incontro è inserito nel format ufficiale Close-to-you della European Week of Regions and Cities 2026 e costituisce un’occasione di ascolto e progettazione partecipata in vista del prossimo periodo di programmazione europea 2028-2034. L’obiettivo è raccogliere idee, esperienze e raccomandazioni concrete su come rafforzare il coinvolgimento delle giovani generazioni nelle politiche di Cooperazione territoriale europea e nella definizione e attuazione dei futuri programmi e progetti.

Zilli ha rivolto un plauso all’Autorità di gestione del Programma di Cooperazione Interreg Vi-A Italia-Slovenia 2021-2027, alla dottoressa Laura Comelli e ai collaboratori per l’organizzazione dell’incontro e il lavoro svolto negli anni con la Repubblica di Slovenia e il partner Veneto. Nel suo commento ha affermato: “Un plauso all’Autorità di gestione del Programma di Cooperazione Interreg Vi-A Italia-Slovenia 2021-2027, alla dottoressa Laura Comelli e a tutti i suoi collaboratori – ha commentato Zilli – per aver organizzato questo importante momento di confronto e per il lavoro portato avanti in questi anni insieme alla Repubblica di Slovenia e al partner Veneto. È un percorso costruito dal basso, che parte dai bisogni reali dei territori e mette al centro le persone, con uno sguardo particolare alle nuove generazioni”.

Il programma del pomeriggio prevede una prima sessione dedicata alla condivisione di esperienze, buone pratiche e modalità efficaci per avvicinare i giovani alla Cooperazione territoriale europea. Tra i contributi sono previsti quelli del professor Moreno Zago dell’Università di Trieste e di rappresentanti di realtà giovanili e programmi Interreg, anche di altri territori europei. La seconda parte sarà dedicata a un workshop interattivo: i partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, saranno chiamati a elaborare proposte operative da sottoporre ai programmi per la prossima fase di programmazione. L’iniziativa punta a tradurre il confronto in indicazioni concrete, riconoscendo ai giovani un ruolo attivo nelle scelte sul futuro dell’area transfrontaliera e promuovendo il diritto a costruire il proprio percorso personale e professionale nei territori di origine, secondo il principio del “right to stay”.

L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, all’evento a Trieste ‘Close to Youth – Co-progettare la prossima generazione dei programmi Interreg’. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, all’evento a Trieste ‘Close to Youth – Co-progettare la prossima generazione dei programmi Interreg’. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, all’evento a Trieste ‘Close to Youth – Co-progettare la prossima generazione dei programmi Interreg’. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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