TRIESTE – La Regione Friuli-Venezia Giulia ha attivato misure su welfare, famiglia e servizi per favorire la permanenza delle nuove generazioni sul territorio e attrarre nuove professionalità. Lo ha riferito il governatore Massimiliano Fedriga intervenendo all’evento «Giovani e futuro. Prospettive di crescita in Fvg».

Lavoro stabile e rientro dei talenti nel Fvg

«Per favorire la permanenza dei giovani in Friuli-Venezia Giulia, riteniamo prioritario garantire un’occupazione di qualità e promuovere la stabilità contrattuale. A fianco a questo impegno, sosteniamo convintamente l’importanza del riportare i nostri talenti nel territorio regionale dopo aver svolto esperienze in altre regioni o Paesi. Oggi le moderne tecnologie possono offrire l’opportunità di coniugare carriere internazionali di alto livello con una migliore qualità della vita nei territori d’origine, riducendo il gap con le grandi metropoli».

L’incontro si è svolto il 17 novembre 2026 a Trieste, nella sede di Unicusano. Al dibattito hanno partecipato anche la rettrice dell’Università di Trieste Donata Vianelli e il direttore generale di Confindustria Fvg Massimiliano Ciarrocchi. Al centro del confronto, la capacità di mantenere alta l’attrattività del territorio per le nuove generazioni. Fedriga ha ricordato che le misure su welfare, famiglia e servizi puntano sia a favorire la permanenza dei talenti locali sia a portare nuove professionalità sul territorio.

Bilancio regionale da 4,1 a 6 miliardi e più investimenti esteri

Fedriga ha richiamato le trasformazioni globali, tecnologiche e sociali, sostenendo che rendono impossibili previsioni a dieci o quindici anni. Ha quindi indicato la necessità di interventi flessibili ed efficaci, sostenuti da una forte capacità di investimento: secondo il governatore, le politiche di sviluppo attuate hanno portato la Regione ad aumentare notevolmente le proprie risorse, con il bilancio passato da 4,1 a 6 miliardi di euro. «Viviamo in un contesto globale caratterizzato da trasformazioni rapide e profonde, in cui l’evoluzione tecnologica e dei modelli sociali rende impossibile fare previsioni a dieci o quindici anni – ha proseguito il governatore – . Per questo dobbiamo mettere in campo interventi flessibili ed efficaci, sostenuti da una forte capacità di investimento. Le politiche di sviluppo attuate hanno portato la Regione a incrementare notevolmente le proprie risorse, portando il bilancio da 4,1 a 6 miliardi di euro».

Il governatore ha inoltre indicato la capacità dell’Amministrazione regionale di attrarre investimenti esteri. La quota del Friuli-Venezia Giulia sul totale degli investimenti internazionali arrivati in Italia, ha riferito, è passata da una media storica del 2 percento a oltre il 6 percento negli ultimi due anni e mezzo. «È un risultato frutto della nostra posizione geografica strategica, della forte collaborazione tra sistema formativo e produttivo, e di una promozione territoriale che, accanto al turismo, evidenzia la logistica e la produttività per le imprese, creando reali opportunità di crescita professionale», ha concluso il governatore.

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