TRIESTE – Giovedì 19 novembre sarà una giornata di maltempo a Trieste, con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni che potranno accompagnare buona parte della giornata. Le piogge tenderanno ad attenuarsi soltanto in serata, quando sono attese le prime schiarite. Le previsioni indicano circa 24 millimetri di pioggia, un quantitativo da tenere in considerazione anche alla luce dell’allerta meteo per precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 11°C e una massima di 14°C. I venti soffieranno moderati da Sud-Sudest al mattino, per poi ruotare a Nord-Nordest nel pomeriggio. Il mare sarà poco mosso.

Mattino: cielo coperto e piogge sulla città

Le prime ore di giovedì saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti, con precipitazioni che potranno risultare persistenti. Il quadro atmosferico sarà ancora instabile, per effetto della circolazione depressionaria responsabile del peggioramento sul Friuli Venezia Giulia. La temperatura minima si attesterà intorno agli 11°C. I venti soffieranno moderati da Sud-Sudest, mentre il cielo grigio e le piogge accompagneranno la mattinata. Sarà la fase della giornata in cui prestare maggiore attenzione agli spostamenti, considerando anche l’allerta meteo per pioggia.

Pomeriggio: ancora nuvole e precipitazioni, vento in rotazione

Nel corso del pomeriggio il cielo resterà prevalentemente molto nuvoloso o coperto. Le precipitazioni potranno proseguire, anche se la tendenza generale sarà verso un graduale indebolimento del sistema perturbato. Il miglioramento più evidente è atteso soltanto in serata. La temperatura massima raggiungerà i 14°C. I venti, moderati, ruoteranno da Sud-Sudest a Nord-Nordest, accompagnando la fase di transizione verso condizioni atmosferiche progressivamente più asciutte. Il mare è previsto poco mosso.

Sera: piogge in attenuazione e prime schiarite

La fase serale porterà finalmente un cambiamento. Con l’allontanamento della circolazione depressionaria, le precipitazioni tenderanno ad assorbirsi e potranno comparire schiarite progressivamente più ampie. Dopo una giornata segnata dal maltempo, il cielo inizierà quindi a mostrare segnali di miglioramento. Il quantitativo complessivo previsto resta di circa 24 mm di pioggia. È presente un’allerta meteo per precipitazioni: sarà quindi importante seguire gli eventuali aggiornamenti delle autorità competenti.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 20 novembre: giornata soleggiata, ma con possibile presenza di foschia;

giornata soleggiata, ma con possibile presenza di foschia; Sabato 21 novembre: ancora sole e foschia, con condizioni generalmente più stabili;

ancora sole e foschia, con condizioni generalmente più stabili; Domenica 22 novembre: possibile ritorno della pioggia.

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