La Giunta ha approvato emendamenti alla manovra di bilancio per un valore complessivo di 48 milioni di euro, da sottoporre alle Commissioni consiliari competenti. La misura principale stanzia 30 milioni per il fotovoltaico residenziale. L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha illustrato le misure a margine dell’approvazione della Giunta: l’iter proseguirà nelle Commissioni del Consiglio regionale.

«Abbiamo approvato un pacchetto di emendamenti del valore complessivo di 48 milioni di euro da sottoporre all’esame delle Commissioni consiliari competenti. Si tratta di misure che destinano una quota prevalente di risorse al fotovoltaico residenziale, garantendo al contempo interventi mirati in altri settori strategici e il sostegno a eventi di rilevanza internazionale».

Fotovoltaico residenziale, 30 milioni per le domande presentate entro il 15 settembre

I 30 milioni sono destinati a garantire la copertura delle domande per installare impianti fotovoltaici sulle abitazioni private, purché presentate entro la scadenza del 15 settembre.

Per i servizi pubblici locali sono previsti 6 milioni di euro in incentivi ai Comuni che promuovono fusioni e aggregazioni delle gestioni nei settori idrico e dei rifiuti. Zilli ha indicato come obiettivo: «Con l’obiettivo – ha aggiunto Zilli – di migliorare il servizio erogato ai cittadini contenendo i costi».

Piccolo credito alle microimprese, stanziati 1,85 milioni

Per il sostegno al tessuto produttivo viene introdotta una norma specifica sul piccolo credito alle microimprese, con uno stanziamento di 1,85 milioni di euro. La misura prevede contributi in conto interessi erogati tramite i Confidi regionali e la società regionale Fvg Plus.

Ambiente, 1,8 milioni tra rifiuti spiaggiati e verifiche nelle grotte

Per la tutela ambientale sono previsti 900mila euro nel triennio, pari a 300mila euro all’anno, come contributi ai Comuni per rimborsare le spese sostenute per rimuovere rifiuti e materiale spiaggiato. Altri 900mila euro sono destinati allo smaltimento e alle verifiche di ripristino dei luoghi all’interno delle grotte.

Villa Manin e Galleria Bombi, fondi per patrimonio e installazioni audiovisive

Al patrimonio culturale vanno 1,12 milioni di euro per valorizzare il compendio di Villa Manin e un milione per ampliare le installazioni audiovisive della Galleria Bombi a Gorizia.

Scuola e sport, 1,2 milioni nel triennio

Per valorizzare le eccellenze scolastiche sono destinati 600mila euro. I fondi sosterranno la partecipazione degli studenti a gare e competizioni disciplinari nazionali e internazionali, con l’obiettivo di qualificare i percorsi formativi. La manovra definisce inoltre una nuova disciplina per gli eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale organizzati sul territorio regionale, con una dotazione di 600mila euro nel triennio, pari a 200mila euro all’anno.

Eurojam 2027, 450mila euro per il raduno ad Ampezzo e Socchieve

Alla manifestazione sono assegnati 450mila euro. L’Eurojam 2027 è il raduno internazionale promosso dalla Federazione Unione internazionale delle guide e degli scout d’Europa. Si svolgerà dal 1° al 9 agosto 2027 in Friuli-Venezia Giulia, con i Comuni di Ampezzo e Socchieve come sedi dell’iniziativa, descritta nel comunicato come una rilevante occasione educativa.

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