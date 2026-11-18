UDINE – Un progetto interdistrettuale di cicloturismo che coinvolge 3 distretti del commercio e 17 Comuni tra Friuli centrale e Riviera Friulana è stato presentato ieri 17 novembre 2026. L’iniziativa è promossa dai Distretti del Commercio Cormor, Emporio Sincero e Riviera Friulana, che riuniscono i 17 Comuni.

Alla presentazione è intervenuto l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, che ha indicato l’obiettivo di collegare la crescita delle presenze turistiche ai benefici per le attività locali: “Il cicloturismo rappresenta un’opportunità importante non soltanto per promuovere il territorio, ma anche per generare economia e portare benefici concreti alle attività che operano lungo gli itinerari. La sfida è fare in modo che la crescita delle presenze turistiche si traduca in un aumento della spesa sul territorio, a vantaggio delle imprese locali”.

Il progetto prevede contributi per cammini, ciclovie e strutture ricettive

Bini ha richiamato le nuove misure contributive previste dalla Regione a sostegno di cammini, ciclovie e strutture ricettive situate lungo questi percorsi. Il regolamento attuativo è in fase di stesura. “Stiamo lavorando al regolamento attuativo, che è attualmente in fase di stesura. L’obiettivo è mettere a disposizione strumenti concreti per sostenere le infrastrutture e migliorare i servizi dedicati a chi sceglie forme di turismo lento. Vogliamo favorire anche la nascita e il potenziamento di strutture ricettive capaci di intercettare questa domanda lungo questi percorsi”.

L’assessore ha inoltre sostenuto che il cicloturismo può contribuire a superare una concezione prevalentemente stanziale del turismo. Ha ricordato il superamento del record di 11 milioni di presenze nell’arco di un anno e ha indicato nella spesa dei visitatori sul territorio l’indicatore di maggiore interesse: “Aver superato il record di 11 milioni di presenze nell’arco di un anno è certamente un risultato positivo, ma l’indicatore che ci interessa maggiormente è quanto il turista spende sul nostro territorio, sapendo che la fruizione turistica oggi privilegia le esperienze che mettendo in relazione le nostre eccellenze”.

Contributi fino a 30mila euro per i negozi di vicinato

Bini ha anticipato anche i prossimi interventi regionali a sostegno del commercio di prossimità e dei negozi di vicinato. Le nuove misure prevedranno contributi a fondo perduto fino a 30mila euro per singola attività; la percentuale di sostegno potrà arrivare al 60 per cento in caso di abbattimento dei costi di locazione. Particolare attenzione sarà riservata ai piccoli Comuni e alle aree a indebolimento commerciale. L’assessore ha espresso apprezzamento per il progetto e per il coinvolgimento dei tre distretti: “La collaborazione tra distretti è un elemento fondamentale per costruire proposte capaci di offrire ai visitatori esperienze più complete e, allo stesso tempo, nuove opportunità alle imprese”.

Sette percorsi, un’app e segnaletica per le imprese

Il progetto punta a collegare gli itinerari ciclabili alle attività economiche e ai luoghi di interesse. Un’app dedicata permetterà ai cicloturisti di consultare gli itinerari, individuare le attrattività e conoscere le attività presenti lungo il tragitto. È prevista anche una cartellonistica dedicata alle imprese, sul modello dell’esperienza già realizzata a Latisana lungo la FVG6. Completano l’iniziativa un percorso formativo e strumenti per aiutare le imprese a migliorare la capacità di accoglienza, raccontare le peculiarità locali e sviluppare servizi specifici per chi viaggia in bicicletta. In totale saranno proposti 7 percorsi per oltre 324 chilometri, con 167 punti di interesse e 109 servizi segnalati, tra cui fermate degli autobus, assistenza bici e aree di sosta. Saranno coinvolti 174 operatori commerciali dei settori della ristorazione, degli agriturismi, delle fattorie didattiche e del commercio.

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