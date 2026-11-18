In Friuli-Venezia Giulia oltre 92mila pensionati, più di uno su quattro, potrebbero ricevere nel 2027 un aumento inferiore a quello previsto dalle regole attuali. È la stima diffusa il 17 novembre dallo Spi Cgil regionale sulla modifica della rivalutazione contenuta nel disegno di legge di bilancio.

Il confronto, aggiornato agli sviluppi tra il 17 novembre e le 11.50 del 18 novembre, riguarda una proposta ancora all’esame del Parlamento. Sono stati presentati emendamenti per modificarla: il loro deposito non equivale all’approvazione. Con un’inflazione positiva, il testo iniziale comporterebbe per gli interessati un aumento più basso, non una riduzione nominale della pensione di partenza.

La soglia e la stima per il Friuli-Venezia Giulia

Lo Spi indica una soglia di circa 2.450 euro lordi mensili, oltre la quale la rivalutazione sarebbe meno favorevole. La platea regionale è una stima del sindacato elaborata sui dati dell’Osservatorio pensioni Inps, non un conteggio ufficiale definitivo. Il comunicato non dettaglia tutti i passaggi del calcolo.

Nell’audizione del 12 novembre sulla manovra, l’Ufficio parlamentare di bilancio, UPB, prende come riferimento i redditi pensionistici del 2026 superiori a quattro volte il trattamento minimo, pari a circa 2.447 euro lordi al mese. Fino a quella soglia, il cambio di meccanismo analizzato non produrrebbe perdite rispetto alle regole vigenti.

Che cosa cambia tra scaglioni e fasce

Il sistema vigente calcola la rivalutazione per scaglioni: percentuali diverse del tasso di adeguamento si applicano alle diverse quote del reddito pensionistico. La quota fino a quattro volte il minimo riceve il 100% dell’indice; quella tra quattro e cinque volte il minimo il 90%; quella oltre cinque volte il minimo il 75%.

Il disegno di legge propone invece per il 2027 un sistema per fasce, già adottato nel biennio 2023-2024: la percentuale prevista per la fascia si applica all’intero reddito pensionistico, non solo alla parte che supera una soglia. Per esempio, tra quattro e cinque volte il minimo il testo iniziale prevede l’85% del tasso di rivalutazione: non un aumento dell’85% della pensione, ma il riconoscimento dell’85% del tasso usato per l’adeguamento.

La proposta prevede anche una tutela vicino ai limiti tra fasce: l’importo rivalutato non dovrebbe risultare inferiore a quello spettante a una pensione pari alla soglia, adeguata con la percentuale della fascia precedente. Le simulazioni UPB tengono conto di questo meccanismo.

Gli esempi: il confronto con le regole vigenti

Per confrontare i due sistemi, l’UPB ipotizza una rivalutazione del 2,9%, coerente con l’inflazione acquisita al momento della sua analisi. Le differenze sotto indicate sono lorde e riferite all’intero 2027, rispetto alla rivalutazione che risulterebbe dalle regole vigenti.

Reddito pensionistico lordo mensile nel 2026 Minore rivalutazione lorda annua stimata nel 2027 Circa 2.753 euro Circa 144 euro Circa 6.730 euro Circa 1.357 euro

Sono simulazioni, non importi individuali definitivi: il risultato dipende dal reddito pensionistico, dal tasso effettivamente applicato e dalle norme approvate. La differenza riguarda il minore aumento rispetto allo scenario vigente, non un taglio della pensione di partenza.

Il reddito disponibile dipende anche dalle imposte. Nell’analisi combinata della rivalutazione, della proposta di ampliamento dello scaglione Irpef e del drenaggio fiscale, l’UPB rileva che l’effetto in rapporto al reddito è più sfavorevole per le pensioni comprese tra circa 40mila e 50mila euro lordi annui. Il drenaggio fiscale è l’aumento del peso delle imposte che può accompagnare la crescita nominale dei redditi.

Emendamenti, cedolini e prossimi passaggi

Il segretario generale dello Spi Cgil FVG, Renato Bressan, contesta la misura perché coinvolgerebbe anche pensioni di importo medio. Lo Spi parteciperà allo sciopero generale proclamato dalla Cgil per il 20 novembre, con un corteo regionale a Trieste.

Alla scadenza del 17 novembre sono state presentate proposte di modifica alla manovra. Secondo la ricostruzione di LaPresse, tra quelle di Lega e Forza Italia figurano interventi per estendere la rivalutazione piena oltre quattro volte il minimo. Anche le opposizioni hanno presentato una proposta unitaria sul tema. L’eventuale modifica delle soglie potrà cambiare sia la platea sia gli effetti stimati.

Per i pagamenti, l’Inps ha annunciato che la rivalutazione sarà visibile dalla rata di gennaio 2027 anche per i trattamenti sopra quattro volte il minimo; eventuali differenze legate alle regole finali saranno regolate con un conguaglio successivo. Prima restano il vaglio degli emendamenti e l’approvazione della legge: è il testo definitivo a stabilire soglie e modalità.

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