BasketSport
Basket Under 19, Udine vince a Trieste: da chiarire il punteggio del derby
L’APU vince anche il derby di ritorno con Trieste. Il resoconto della squadra di casa e il calendario dei risultati riportano però punteggi e date diversi.
L’APU Udine ha vinto a Trieste il derby del campionato di basket Under 19 Eccellenza, il secondo successo stagionale contro i biancorossi. Il resoconto dell’ufficio stampa baskeTrieste pubblicato da MegaBasket indica il risultato di 90-79 per Udine; il calendario dei risultati di Playbasket riporta invece 96-79.
Il resoconto, pubblicato il 18 novembre 2026, colloca la partita nella serata di martedì 17; il calendario la indica il 16 novembre. Anche il totale dei punti dei giocatori udinesi nel tabellino del resoconto è diverso dal risultato riportato nello stesso testo: la somma è 96.
Il vantaggio costruito nel secondo quarto
La ricostruzione di baskeTrieste individua nel secondo periodo il passaggio decisivo. Dopo il 21-20 per Udine alla prima pausa, gli ospiti hanno segnato 31 punti contro i 12 di Trieste, raggiungendo l’intervallo sul 52-32.
Al termine del terzo quarto il resoconto indica il 75-52 per l’APU. Nell’ultima frazione Trieste ha ridotto il distacco, senza riuscire a completare la rimonta.
Nel tabellino pubblicato da MegaBasket, Grassi figura con 33 punti per Udine e Giannino con 21; il resoconto attribuisce a quest’ultimo sette triple. Per Trieste il miglior marcatore indicato è Cossutta, con 17 punti.
Il precedente e le prossime partite
Udine aveva vinto anche il derby di andata del 12 ottobre, per 102-96 dopo un tempo supplementare. In quella gara Trieste era stata raggiunta da una tripla di Giannino nel finale dei tempi regolamentari, prima del successo dell’APU all’overtime.
Il calendario del girone prevede per il prossimo turno la trasferta di Trieste a Cividale il 23 novembre, alle 20.30. Udine è attesa a Mestre il 24 novembre, alle 21.
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