L’Università di Trieste e la Società Alpina delle Giulie hanno firmato un accordo di collaborazione scientifica di 15 anni per la Grotta Gigante. L’intesa garantisce la presenza nella cavità degli strumenti dell’ateneo e l’accesso del personale, dando continuità alla ricerca sul sottosuolo carsico.

A sottoscriverla sono stati la rettrice Donata Vianelli e il presidente della Società Alpina delle Giulie, sezione triestina del Club Alpino Italiano, Massimiliano Reiter. L’accordo è stato presentato il 19 novembre 2026 all’Università di Trieste.

Strumenti e accesso alla grotta

La Società Alpina delle Giulie si impegna a ospitare le apparecchiature universitarie e a garantire le condizioni necessarie per ricerca, didattica e attività rivolte alla comunità. Non si tratta dell’apertura di un nuovo laboratorio: la cavità ospita già da decenni strumenti scientifici dell’ateneo.

Dal 1959 vi si trova una coppia di pendoli orizzontali installati per iniziativa del professor Antonio Marussi. Alle apparecchiature si sono aggiunti nel tempo inclinometri e un gravimetro.

Che cosa misurano i pendoli

I pendoli rilevano variazioni molto piccole dell’inclinazione della grotta e permettono di studiare deformazioni della crosta legate a fenomeni diversi: dalle maree terrestri ai movimenti delle acque sotterranee nel Carso, fino agli effetti dell’accumulo di neve sulle Alpi. Le dimensioni della cavità contribuiscono ad amplificare il segnale rilevato dagli strumenti.

Per interpretare le misure occorre distinguere il contributo dei diversi fenomeni. Un approfondimento sui pendoli della Grotta Gigante descrive, per esempio, sia l’effetto del carico delle maree dell’Adriatico sia le variazioni associate alle piene del Timavo sotterraneo.

Secondo l’ateneo, le rilevazioni legate allo scorrimento e all’accumulo dell’acqua possono contribuire a riconoscere condizioni di saturazione e aumento della pressione nei sistemi idrici sotterranei. Si tratta di possibili applicazioni per la conoscenza e il monitoraggio del territorio, non di un nuovo servizio già annunciato. Il gravimetro misura invece variazioni dell’accelerazione di gravità, utili a studiare cambiamenti di massa nel sottosuolo.

Le attività previste dall’intesa

Oltre alla continuità delle attività nella grotta, l’accordo apre alla condivisione di dati e competenze e alla preparazione di progetti scientifici comuni. Università e Società Alpina delle Giulie potranno anche partecipare insieme a bandi e programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei; eventuali nuove iniziative dipenderanno dai progetti che saranno sviluppati.

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