Domenica 22 novembre le piogge potrebbero tornare sul Friuli-Venezia Giulia, con precipitazioni fino a intense su Isontino e Carso e neve in calo sulle Alpi. È la tendenza regionale ARPA FVG emessa il 19 novembre alle 13:20: dopo un sabato più stabile, il peggioramento potrebbe incidere sugli spostamenti e sulle attività all’aperto.

Domenica piogge e quota neve in discesa

La giornata dovrebbe iniziare con cielo da variabile a nuvoloso; nel corso delle ore è prevista una copertura più estesa, accompagnata da precipitazioni da moderate in Carnia a intense su Isontino e Carso.

La quota neve è indicata inizialmente intorno ai 1.300 metri, con un possibile calo nel pomeriggio e in serata fino a 800-1.000 metri sulle Alpi. L’indicazione riguarda la quota delle nevicate e non implica accumuli uniformi a quelle altitudini.

In pianura le temperature massime previste per domenica sono comprese tra 8 e 10 °C, sulla costa tra 11 e 13 °C. Si tratta di una tendenza regionale: condizioni e intensità dei fenomeni possono variare da una zona all’altra.

Per Udine, la previsione cittadina pubblicata il 19 novembre indicava per domenica il possibile arrivo di piogge deboli. Il quadro riguarda la città, mentre la tendenza ARPA distingue aree più ampie e colloca i fenomeni più intensi più a est.

Sabato più stabile, con possibili nebbie

Per sabato 21 novembre ARPA prevede cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nelle ore notturne e al mattino potranno formarsi foschie o nebbie, soprattutto sulla bassa pianura e lungo la costa.

Le temperature previste sono comprese fra 5 e 7 °C per le minime in pianura e fra 13 e 15 °C per le massime, sia in pianura sia sulla costa.

La tendenza per lunedì e i prossimi aggiornamenti

Per lunedì 23 novembre la tendenza indica nuvolosità variabile, con foschie o nebbie notturne e possibile borino sulla costa. La distribuzione delle piogge e la quota neve di domenica potranno cambiare nei prossimi aggiornamenti: il bollettino regionale resta il riferimento per seguire l’evoluzione prima di partire.

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