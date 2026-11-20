Trieste
Trieste, corteo Cgil del 20 novembre: bus deviati e possibili disagi in centro
Partenza alle 10 da largo Tomizza e arrivo in piazza Verdi. Trieste Trasporti annuncia limitazioni e deviazioni temporanee lungo il percorso.
Autobus deviati o limitati lungo il percorso del corteo Cgil e possibili disagi al traffico anche nelle strade vicine. È quanto previsto a Trieste per la mattina di venerdì 20 novembre 2026, quando la manifestazione regionale legata allo sciopero generale attraverserà il centro.
La partenza è prevista alle 10 da largo Tomizza. Nell’avviso sulle modifiche al servizio, Trieste Trasporti non specifica i numeri delle linee interessate, le fermate eventualmente sospese, gli itinerari alternativi o gli orari puntuali delle deviazioni.
Il percorso da largo Tomizza a piazza Verdi
Il programma della Cgil di Trieste indica il ritrovo dalle 9.30 in via Giulia, all’altezza di largo Tomizza, davanti all’ingresso del Giardino pubblico. L’elenco nazionale delle manifestazioni della Fisac Cgil riporta invece le 9 per lo stesso luogo. Le 10 sono l’orario di partenza indicato da Trieste Trasporti e dalla Polizia locale.
Da largo Tomizza il corteo passerà per via Giulia, via Battisti, via Carducci, ponte della Fabra, piazza Goldoni, corso Italia, via San Spiridione, via Filzi, via Ghega, via Roma, piazza della Borsa e via Einaudi. L’arrivo è previsto in piazza Verdi.
La Polizia locale segnala possibili disagi alla circolazione anche nelle vie limitrofe e invita, se possibile, a scegliere percorsi alternativi.
Le deviazioni e le fasce di garanzia dello sciopero
Le modifiche legate al passaggio della manifestazione si aggiungono ai possibili effetti dello sciopero generale sui trasporti. Per le corse di Trieste Trasporti, le fasce di garanzia indicate dall’azienda sono dalle 6 alle 9 e dalle 13 alle 16; fuori da questi orari il servizio può risentire delle adesioni.
Le fasce riguardano la garanzia del servizio durante lo sciopero, mentre limitazioni e deviazioni annunciate per il corteo dipendono dal passaggio della manifestazione lungo le strade del centro.
Per il quadro più ampio della mobilitazione e dei servizi interessati è disponibile l’approfondimento sullo sciopero del 20 novembre in Friuli-Venezia Giulia. Prima di partire resta utile consultare gli avvisi di Trieste Trasporti per eventuali aggiornamenti sulle corse.
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