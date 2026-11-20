TRIESTE – L’IRCCS materno-infantile Burlo Garofolo ha celebrato i 170 anni dalla fondazione ufficiale, avvenuta il 19 novembre 1856. Alla celebrazione, tenuta la sera del 19 novembre 2026 al Ridotto del Teatro Verdi di Trieste, è intervenuto l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, che ha descritto l’istituto come un centro di ricerca e di scoperta, capace di rispondere ai nuovi bisogni delle persone.

Nel suo intervento, Riccardi ha affermato: “Quella del Burlo è una storia lunga, una storia di successo, resa possibile da tutte le persone e le realtà che si sono avvicendate nel corso di questi 170 anni: le componenti professionali delle diverse specialità, il personale sanitario, il mondo della ricerca, l’Università, il terzo settore, le fondazioni e le associazioni dei genitori. È un istituto di ricerca, ma penso sia anche un istituto di scoperta, perché dentro questa storia c’è molto più della sanità: c’è una grande cultura della salute, fatta di competenze, relazioni e attenzione alle persone”.

“Ci sono anche le storie dei ricercatori, sui quali la Regione ha scelto di investire attraverso la stabilizzazione e continuerà a farlo, e quelle dei bambini arrivati da Gaza e dalla guerra in Ucraina, ai quali il Burlo ha saputo dare una risposta. Ci sono riconoscimenti, come la recente certificazione UNICEF, che testimoniano un modello di cura capace di andare oltre la prestazione ospedaliera. E c’è la capacità di leggere la trasformazione dei bisogni di salute: accanto alla cronicità e all’invecchiamento, dobbiamo porre attenzione anche all’adolescenza e alle nuove fragilità, come i disturbi specifici dell’apprendimento, sui quali il Burlo sta sviluppando un importante lavoro. È un istituto che produce cultura della salute e, soprattutto, risposte concrete alle persone”, ha aggiunto l’assessore.

La certificazione UNICEF e OMS valorizza il modello di cura del Burlo

Il recente riconoscimento di UNICEF e OMS come “Ospedale Amico delle Bambine e dei Bambini” conferma, secondo il comunicato, la qualità del modello assistenziale del Burlo, primo IRCCS materno-infantile in Italia a ottenere questa certificazione. Il risultato valorizza un approccio fondato non soltanto sull’eccellenza clinica e scientifica, ma anche sull’umanizzazione dell’assistenza, sulla vicinanza tra mamma e bambino e sul coinvolgimento delle famiglie.

La serata per i 170 anni presenta i quattro dipartimenti del Burlo

La serata, intitolata “Il Burlo Garofolo ieri, oggi e domani”, ha ripercorso le principali tappe della storia dell’istituto e illustrato le prospettive dei suoi quattro dipartimenti, attraverso gli interventi dei professionisti che vi operano. Dopo i saluti istituzionali, sono intervenuti, tra gli altri, la direttrice generale Francesca Tosolini, la vicesindaco di Trieste Serena Tonel, il presidente della Fondazione Burlo Garofolo ETS Gabriele Cont, il direttore scientifico Luca Ronfani e il direttore del Dipartimento clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell’Università di Trieste Luigi Murena. Sono stati presentati i contributi dei Dipartimenti di Pediatria, Servizi e Diagnostica avanzata, Materno Neonatale e Chirurgia.

Il Burlo è IRCCS dal 1968 e amplia la missione nel 1972

L’iniziativa ha ricordato il percorso di un istituto che, tra i primi ospedali pediatrici in Italia e nel mondo, dal 1968 è riconosciuto come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Con l’arrivo, nel 1972, della divisione di Ostetricia e Ginecologia, il Burlo ha ampliato ulteriormente la propria missione, diventando un punto di riferimento per la salute della donna, del bambino e della famiglia.

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