Almeno tre incidenti sull’A4 hanno bloccato il traffico verso Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, nel Veneziano, nel pomeriggio di giovedì 19 novembre 2026. Gli schianti hanno coinvolto diversi mezzi pesanti e provocato lunghe code sulla direttrice verso il Friuli-Venezia Giulia.

Secondo la ricostruzione del Messaggero Veneto, gli incidenti si sono verificati intorno alle 15.45, a breve distanza l’uno dall’altro. Le ripercussioni sono proseguite fino al tardo pomeriggio, con rallentamenti anche sulla carreggiata verso Venezia.

I soccorsi e le code

Sul tratto autostradale sono intervenuti i sanitari con le ambulanze, i vigili del fuoco, il soccorso meccanico, la Polizia stradale e gli ausiliari di Autostrade Alto Adriatico. Le squadre hanno prestato assistenza alle persone coinvolte e si sono occupate dei rilievi e della messa in sicurezza della carreggiata, in vista della rimozione dei veicoli.

Le informazioni disponibili non precisano il numero e le condizioni di eventuali feriti. Non è confermato neppure il ritorno alla circolazione regolare in serata.

Dove controllare la viabilità

Per chi deve percorrere l’A4 tra Venezia e il Friuli-Venezia Giulia, la concessionaria indica il servizio Infoviaggiando per gli aggiornamenti sul traffico e mette a disposizione il numero verde 800 99 60 99.

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