Cronaca & Attualità
A4, almeno tre incidenti tra San Donà e San Stino: traffico bloccato verso Trieste
Gli schianti hanno coinvolto mezzi pesanti e causato lunghe code sulla direttrice per il Friuli-Venezia Giulia. Rallentamenti anche verso Venezia
Almeno tre incidenti sull’A4 hanno bloccato il traffico verso Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, nel Veneziano, nel pomeriggio di giovedì 19 novembre 2026. Gli schianti hanno coinvolto diversi mezzi pesanti e provocato lunghe code sulla direttrice verso il Friuli-Venezia Giulia.
Secondo la ricostruzione del Messaggero Veneto, gli incidenti si sono verificati intorno alle 15.45, a breve distanza l’uno dall’altro. Le ripercussioni sono proseguite fino al tardo pomeriggio, con rallentamenti anche sulla carreggiata verso Venezia.
I soccorsi e le code
Sul tratto autostradale sono intervenuti i sanitari con le ambulanze, i vigili del fuoco, il soccorso meccanico, la Polizia stradale e gli ausiliari di Autostrade Alto Adriatico. Le squadre hanno prestato assistenza alle persone coinvolte e si sono occupate dei rilievi e della messa in sicurezza della carreggiata, in vista della rimozione dei veicoli.
Le informazioni disponibili non precisano il numero e le condizioni di eventuali feriti. Non è confermato neppure il ritorno alla circolazione regolare in serata.
Dove controllare la viabilità
Per chi deve percorrere l’A4 tra Venezia e il Friuli-Venezia Giulia, la concessionaria indica il servizio Infoviaggiando per gli aggiornamenti sul traffico e mette a disposizione il numero verde 800 99 60 99.
Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione
Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login