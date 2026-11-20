Il Governo propone di estendere anche al Friuli Venezia Giulia le procedure amministrative semplificate previste per gli investimenti nella Zes unica. La misura è contenuta in un emendamento alla legge di bilancio 2027: secondo quanto riferito da Radiocor, la proposta è stata depositata in Commissione Bilancio alla Camera e dovrà essere esaminata dal Parlamento.

L’intervento riguarda le autorizzazioni, non l’estensione al Centro-Nord del credito d’imposta previsto per la Zes unica. Non introduce dunque, allo stato, una nuova agevolazione fiscale per le imprese regionali.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l’iniziativa il 19 novembre 2026. Lo stesso giorno, a margine del Forum delle materie prime a Milano, il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha parlato dell’obiettivo di accelerare gli investimenti attraverso procedure burocratiche più rapide.

Quali semplificazioni sono previste

Il modello di riferimento è la Zes unica istituita per il Mezzogiorno dal 1° gennaio 2024. Tra gli strumenti previsti figurano uno sportello digitale e un’autorizzazione unica per determinati progetti di investimento: l’obiettivo è coordinare i passaggi necessari alla realizzazione delle attività ammesse.

La zona comprendeva inizialmente otto regioni meridionali; successivamente è stata estesa anche a Marche e Umbria. L’accesso alle agevolazioni fiscali resta soggetto alle condizioni previste per i territori e gli investimenti ammissibili.

Secondo Radiocor, la proposta del Governo prevede un documento di programmazione strategica triennale per individuare i settori da promuovere o rafforzare. Per stabilire quali progetti in Friuli Venezia Giulia potranno utilizzare le eventuali nuove procedure serviranno l’approvazione della norma e la definizione delle modalità applicative.

La posizione di Bernardis e la logistica regionale

Il consigliere regionale Diego Bernardis, del gruppo Fedriga presidente, ha accolto favorevolmente l’iniziativa. Nella nota diffusa dal Consiglio regionale, ha sostenuto che procedure più rapide potrebbero favorire investimenti e occupazione, soprattutto nei territori di confine.

Bernardis ha richiamato la rete logistica regionale, dai porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro agli interporti, all’aeroporto e ai collegamenti ferroviari e autostradali. Ha chiesto di coordinare le semplificazioni proposte con la Zona logistica semplificata già istituita e di coinvolgere le Regioni nella programmazione: sono richieste politiche, non effetti già acquisiti della misura.

La Commissione Bilancio della Camera ha avviato il 12 novembre l’esame della manovra. L’emendamento sulle Zes dovrà seguire l’iter parlamentare e potrà essere modificato prima di un’eventuale approvazione.

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