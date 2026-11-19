Due furti in abitazione sono stati messi a segno a Pordenone e Aviano nella sera del 18 novembre 2026; un terzo tentativo è fallito a Porcia. Nel capoluogo sono stati rubati gioielli d’oro. Sui tre episodi indagano i carabinieri, secondo la ricostruzione pubblicata da Telefriuli.

Gioielli rubati a Pordenone, vetro infranto ad Aviano

A Pordenone è stata presa di mira una casa in via Brigata Toscana. Dopo aver forzato una portafinestra, i ladri sono fuggiti con gioielli d’oro.

A Marsure, frazione di Aviano, il furto è avvenuto in via Del Zotto: per entrare nell’abitazione è stato rotto il vetro di una porta. La ricostruzione non precisa quali oggetti siano stati sottratti né il valore della refurtiva.

Il tentativo a Porcia e le indagini

Il terzo episodio riguarda un’abitazione di Porcia, dove il tentativo di furto è fallito. Non sono state indicate le circostanze che lo hanno interrotto.

I carabinieri indagano sui tre casi. La ricostruzione non specifica se siano emersi elementi che colleghino gli episodi agli stessi autori.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook