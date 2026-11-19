Cronaca & AttualitàPordenone
Furti in casa a Pordenone e Aviano, tentativo fallito a Porcia
Tre abitazioni prese di mira la sera del 18 novembre nel Pordenonese. Nel capoluogo rubati gioielli d’oro; a Marsure infranto il vetro di una porta.
Due furti in abitazione sono stati messi a segno a Pordenone e Aviano nella sera del 18 novembre 2026; un terzo tentativo è fallito a Porcia. Nel capoluogo sono stati rubati gioielli d’oro. Sui tre episodi indagano i carabinieri, secondo la ricostruzione pubblicata da Telefriuli.
Gioielli rubati a Pordenone, vetro infranto ad Aviano
A Pordenone è stata presa di mira una casa in via Brigata Toscana. Dopo aver forzato una portafinestra, i ladri sono fuggiti con gioielli d’oro.
A Marsure, frazione di Aviano, il furto è avvenuto in via Del Zotto: per entrare nell’abitazione è stato rotto il vetro di una porta. La ricostruzione non precisa quali oggetti siano stati sottratti né il valore della refurtiva.
Il tentativo a Porcia e le indagini
Il terzo episodio riguarda un’abitazione di Porcia, dove il tentativo di furto è fallito. Non sono state indicate le circostanze che lo hanno interrotto.
I carabinieri indagano sui tre casi. La ricostruzione non specifica se siano emersi elementi che colleghino gli episodi agli stessi autori.
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