È stato ritrovato e sta bene l’uomo scomparso da Povoletto la sera del 18 novembre 2026. Le ricerche erano scattate la mattina successiva, dopo la segnalazione dei familiari, e si erano concentrate a Tarcento, dove era stata trovata la sua automobile.

Secondo la ricostruzione dell’ANSA, una pattuglia dei carabinieri di Udine Est lo ha individuato nella propria abitazione, mentre si trovava con una vicina di casa e non sapeva che erano in corso le ricerche. Sul luogo preciso del ritrovamento, tuttavia, le ricostruzioni non coincidono: Telefriuli lo colloca a Tarcento.

L’auto vicino a una frana e le ricerche

La vettura era stata rinvenuta a Tarcento, nei pressi di una frana presente da alcuni giorni. Il cellulare dell’uomo era rimasto nell’auto e, tra le prime ipotesi, c’era quella che avesse proseguito a piedi nella vegetazione circostante.

Alle operazioni, coordinate dalla Prefettura di Udine, hanno partecipato carabinieri e vigili del fuoco. Per le ricerche è intervenuto anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, decollato da Venezia.

Secondo l’ANSA, i carabinieri stanno ricostruendo gli spostamenti dell’uomo e le modalità del suo rientro dall’area in cui era stata trovata l’automobile.

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