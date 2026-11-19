La Regione Friuli-Venezia Giulia ha concesso al Comune di Romans d’Isonzo 140mila euro per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo sportivo di via Aquileia, utilizzato dalla Pro Romans 1921. Il progetto vale complessivamente 175mila euro, di cui 35mila a carico del Comune.

Lo ha annunciato il 18 novembre il consigliere regionale Diego Bernardis, precisando nella nota sul finanziamento che il decreto di concessione è datato 17 novembre 2026. Il provvedimento rappresenta un passaggio verso la realizzazione dell’intervento: non è stato indicato un calendario per il cantiere.

Nuovi impianti e serramenti per gli spogliatoi

Secondo quanto illustrato da Bernardis, la vecchia caldaia a gasolio sarà sostituita con una a metano e sarà realizzato un nuovo sistema di riscaldamento. Il progetto comprende anche il rifacimento degli impianti idrico-sanitari, la sostituzione di porte e serramenti e alcune sistemazioni esterne.

Il consigliere indica come obiettivo il superamento delle limitazioni nell’utilizzo della struttura legate all’età degli impianti, per favorire le attività della Pro Romans, soprattutto nel settore giovanile. I benefici dipenderanno dalla realizzazione delle opere previste.

Gli interventi sugli spogliatoi completano, secondo Bernardis, un percorso di riqualificazione che negli anni scorsi ha interessato il terreno di gioco, le recinzioni e l’illuminazione.

Dal finanziamento all’avvio dei lavori

La quota regionale rappresenta l’80% del costo indicato per il progetto; i 35mila euro comunali coprono il restante 20%. Il campo di via Aquileia figurava nella graduatoria regionale 2025 per gli impianti sportivi comunali, con una spesa ammissibile di 175mila euro e un contributo assegnabile di 140mila.

Il 6 novembre la Regione aveva incluso l’intervento tra quelli interessati dallo scorrimento delle graduatorie. Il decreto di concessione annunciato da Bernardis è il passaggio successivo: il consigliere auspica ora che si proceda con gli adempimenti necessari all’avvio dei lavori, senza indicare date di apertura o conclusione del cantiere.

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