Alcuni treni tra Venezia e Trieste saranno cancellati, deviati o sostituiti da autobus per lavori sulla linea dalle 23 di venerdì 20 alle 5 di lunedì 23 novembre 2026. Le modifiche riguardano Regionali e servizi a lunga percorrenza: per chi viaggia dal Friuli-Venezia Giulia possono cambiare orari, percorso e fermate.

L’avviso di Trenitalia sulle modifiche alla circolazione precisa che le variazioni dei servizi possono iniziare prima o proseguire dopo la finestra programmata per i lavori.

Frecciarossa, Intercity e Regionali: le modifiche

Alcuni Frecciarossa delle relazioni da Trieste verso Roma e Napoli o Milano e Torino sono cancellati tra Trieste e Venezia Mestre; effettuano anche fermata a Venezia Santa Lucia e modificano l’orario.

Gli Intercity della relazione Roma-Trieste possono avere orari diversi, anche anticipati, percorsi modificati, fermate intermedie soppresse o tempi di viaggio più lunghi. È previsto un servizio sostitutivo con bus Intercity tra Trieste Airport e Venezia Mestre.

Per alcuni Regionali tra Venezia Santa Lucia o Mestre, Portogruaro e Trieste sono previste cancellazioni e sostituzioni con autobus. Non tutte le corse subiscono le stesse modifiche: il dettaglio dipende dal collegamento scelto.

Dove fermano i bus sostitutivi

A Trieste Centrale, i bus in partenza utilizzano la fermata della linea 51 in largo Città di Santos; quelli in arrivo fermano in viale Miramare, alla fermata delle linee 6 e 8.

A Trieste Airport il punto indicato è la posizione 8 dell’autostazione. A Latisana-Lignano-Bibione i bus sostitutivi degli Intercity fermano all’autostazione, all’uscita sul retro della stazione ferroviaria; quelli dei Regionali nel piazzale esterno.

Per Venezia, Trenitalia indica a Santa Lucia la fermata Busitalia di Piazzale Roma e a Mestre la fermata ACTV di piazzale Favretti. L’avviso riporta anche gli altri punti di fermata lungo la linea.

Gli orari dei bus possono variare in base al traffico e l’accesso è consentito nei limiti dei posti disponibili. Sono ammesse le biciclette pieghevoli riposte in borsa nel vano bagagli; non sono ammesse le altre biciclette, i mezzi di micromobilità elettrica e gli animali di grossa taglia. Il cane da assistenza è sempre ammesso.

Il cantiere tra Mestre e San Donà e lo sciopero

Rete Ferroviaria Italiana ha programmato la sospensione della circolazione tra Venezia Mestre e San Donà di Piave dalla mezzanotte del 21 alle 5 del 23 novembre. L’interruzione serve a completare la variante ferroviaria tra Quarto d’Altino e Meolo, con l’attivazione del secondo binario sul nuovo tracciato. Il primo era stato attivato a maggio.

Le modifiche per il cantiere sono distinte dallo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, proclamato dalle 21 del 20 alle 20 del 21 novembre: le due fasce si sovrappongono in parte e durante l’astensione sono possibili ulteriori variazioni o cancellazioni. È separato anche il quadro dello sciopero generale e dei servizi in Friuli-Venezia Giulia.

Controllare il viaggio anche dopo l’interruzione

Le modifiche non si esauriscono necessariamente con la riapertura della tratta: una tabella di RFI per i giorni successivi indica variazioni d’orario per alcuni Regionali fino al 28 novembre, con date diverse secondo la corsa.

Prima di partire è opportuno verificare il singolo collegamento sui canali di vendita e assistenza di Trenitalia o in biglietteria, controllando eventuali cambi di orario, tratte in bus e fermate. Trenitalia indica che i canali di vendita sono aggiornati; per lo sciopero sono disponibili anche gli elenchi dei servizi minimi garantiti.

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