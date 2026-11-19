Venerdì 20 novembre 2026 la Cgil terrà a Trieste la manifestazione regionale per lo sciopero generale nazionale. Per la giornata sono possibili ritardi e cancellazioni sui bus del Friuli-Venezia Giulia e disagi nei servizi sanitari del Friuli occidentale.

La Cgil FVG indica il ritrovo del corteo dalle 9.30 in via Giulia, all’altezza di largo Tomizza, davanti all’ingresso del Giardino pubblico. L’elenco nazionale delle manifestazioni della Fisac Cgil riporta invece le 9.00 per lo stesso luogo.

Il percorso e le richieste della Cgil

Secondo il programma pubblicato dalla Cgil regionale, il corteo passerà per via Battisti, piazza Goldoni, corso Italia, via San Spiridione, via Ghega e via Roma, per concludersi in piazza Verdi.

Il sindacato chiede salari e pensioni più alti, lavoro sicuro e meno precario, maggiori risorse per la sanità pubblica e interventi contro il caro vita. Nella proclamazione nazionale contesta le scelte di politica economica e di bilancio del Governo, comprese le spese per il riarmo.

Bus: le fasce garantite nelle quattro aree

La Filt Cgil regionale aderisce allo sciopero nazionale di 24 ore. Nell’avviso sui servizi del 20 novembre, Tpl FVG segnala possibili cancellazioni e ritardi sulla rete urbana ed extraurbana e disagi nelle biglietterie. Fuori dalle fasce di garanzia le corse non sono automaticamente cancellate: il servizio dipenderà dalle adesioni.

Area e servizio Fasce garantite secondo Tpl FVG Udine, Arriva Udine 6.00–9.00 e 12.00–15.00 Gorizia, APT 6.00–8.59 e 12.00–14.59 Pordenone, ATAP urbano 6.00–9.00 e 12.30–15.30 Pordenone, ATAP extraurbano 6.00–8.30 e 12.30–16.00 Trieste, Trieste Trasporti 6.00–9.00 e 13.00–16.00

Per l’ATAP extraurbano, la Cgil FVG indica invece la fine della fascia pomeridiana alle 15.30. Le due comunicazioni non coincidono su questo orario.

Nel Pordenonese Tpl FVG indica inoltre come garantiti gli scuolabus, i collegamenti con gli aeroporti, la corsa dal CRO di Aviano delle 16.35 e le corse speciali per persone con disabilità. Le corse già in viaggio all’inizio dello sciopero o alla fine di una fascia protetta proseguiranno fino al capolinea. I servizi marittimi sono previsti regolari, condizioni meteo permettendo.

Sanità e altri servizi

Nell’avviso del 18 novembre, l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale precisa che lo sciopero potrebbe coinvolgere il personale della sanità pubblica: servizi e prestazioni essenziali saranno assicurati, ma potrebbero verificarsi disagi.

A Tolmezzo, il Comune ha segnalato possibili irregolarità anche per il nido comunale Arcobaleno, senza annunciarne la chiusura. Per organizzare gli spostamenti sarà utile seguire eventuali aggiornamenti del gestore sulle fasce di garanzia.

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