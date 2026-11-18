UDINE – Dal 16 dicembre 2026 Casa Cavazzini – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea ospita New York Superstars, mostra sui protagonisti della scena artistica newyorkese degli anni Settanta e Ottanta: da Jean-Michel Basquiat a Andy Warhol, da Francesco Clemente a Keith Haring. La mostra, con oltre cento opere provenienti da una cinquantina di collezionisti, è prodotta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con PromoTurismoFVG, il Comune di Udine e MondoMostre e rientra in PN2027&Friends, il calendario di eventi che accompagna le iniziative di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027 e le estende a tutto il territorio regionale.

Il governatore Massimiliano Fedriga ha salutato l’apertura affermando: “Poche cose hanno cambiato non solo l’arte ma gli stessi occhi con i quali guardiamo il mondo come le opere dei grandi innovatori di New York degli anni Settanta e Ottanta, a partire da Andy Warhol. Con i grandi interpreti di una rivoluzione delle immagini esposti a Casa Cavazzini a Udine il Friuli-Venezia Giulia continua a rivolgere proposte di alto livello a una platea universale. Dove passano direttrici di traffico e dove fervono ricerca e innovazione, non può che sorgere un avamposto culturale: l’Istituzione Regione sente questo impulso e vuole tenere un passo molto ambizioso”.

Fedriga ha aggiunto: “Dopo gli Impressionisti nella stessa Casa Cavazzini e dopo l’exploit di ‘Confini’ a Villa Manin, ‘New York Superstars”‘- così Fedriga – rilancia il desiderio di interrogare l’attitudine profetica dell’arte con la sua capacità di annidare risposte che riguardano il nostro tempo. L’ambizione più bella – ed è questo lo sforzo della Regione – è che icone fondanti della cultura occidentale e globale siano messe a disposizione di tutti in un percorso espositivo organico che consente di apprezzarle e di comprenderle, sottraendole alla dimensione frammentaria della loro riproducibilità occasionale”.

L’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini ha ricordato che negli ultimi anni il Friuli-Venezia Giulia ha rafforzato il proprio ruolo nello scenario espositivo nazionale ed europeo, investendo nelle grandi mostre e negli eventi culturali capaci di attrarre pubblico. Ha citato il risultato di “Impressionismo e Modernità”, che nel corso del 2026 ha accolto a Casa Cavazzini oltre 81 mila visitatori, in buona parte provenienti dall’estero. Bini ha attribuito il risultato alla sinergia tra istituzioni pubbliche e operatori, che, secondo l’assessore, contribuisce a rendere attrattivo il territorio. Per “New York Superstars” l’obiettivo indicato è consolidare l’immagine di Udine e, più in generale, della Regione come punto di riferimento per grandi eventi culturali, musicali e sportivi, offrendo a residenti e visitatori proposte di alto livello. Nel comunicato Bini ha dichiarato: “in questi anni il Friuli-Venezia Giulia ha rafforzato il proprio ruolo al centro dello scenario espositivo nazionale ed europeo, investendo nelle grandi mostre e negli eventi culturali dalla forte presa sul pubblico. Questa nuova esposizione – ha ricordato Bini – si inserisce in questo percorso e raccoglie il testimone della mostra dei record ‘Impressionismo e Modernità’, che nel corso del 2026 ha accolto a Casa Cavazzini oltre 81 mila visitatori, provenienti in buona parte dall’estero. Un risultato che nasce dalla virtuosa sinergia tra istituzioni pubbliche e operatori e contribuisce a rendere attrattivo il nostro territorio. Con ‘New York Superstars’ – ha concluso l’assessore – l’obiettivo è consolidare ulteriormente l’immagine di Udine e più in generale della nostra Regione quale punto di riferimento per i grandi eventi, siano essi culturali, musicali o sportivi, proponendo a residenti e visitatori un’offerta di alto livello”.

Oltre cento opere raccontano la New York dei primi anni Ottanta

Curata da Dieter Buchhart e Anna Karina Hofbauer, la mostra porta il pubblico nella New York dei primi anni Ottanta attraverso opere di una cinquantina di collezionisti. Nei club di Downtown Manhattan, nelle stazioni della metropolitana e nei loft trasformati in atelier prese forma una rivoluzione culturale che coinvolse pittura, musica, fotografia, performance e graffiti, facendo incontrare cultura alta e cultura popolare.

Pioniere e mentore della nuova generazione fu Warhol, che ridefinì il ruolo dell’artista aprendosi a ogni medium e alimentando il fermento creativo della sua celebre Factory. La mostra riunisce opere e storie di protagonisti oggi riconosciuti come figure chiave della modernità. Basquiat, pittore, poeta, DJ, attore e musicista, realizzò composizioni densamente stratificate che, secondo la presentazione, anticipano il flusso travolgente di informazioni del presente. Il linguaggio visivo di Haring, costruito con segni e simboli universali, è descritto come anticipatore dell’odierna cultura delle emoji.

Il percorso comprende anche opere di George Condo, Jenny Holzer, Lady Pink, Kenny Scharf e Julian Schnabel, che documentano la varietà e l’energia creativa di una scena in trasformazione. La collaborazione è uno dei temi centrali: le opere realizzate a quattro mani da Warhol e Basquiat, i dipinti creati dai due insieme a Clemente e i progetti collettivi di Haring mostrano come l’incontro tra personalità e linguaggi diversi abbia prodotto alcune delle immagini più innovative del Novecento.

Graffiti, club underground e musica nel percorso della mostra

La mostra esplora il mondo dei graffiti e dell’hip-hop, la scena dei club underground, le fotografie di Maripol sui protagonisti dell’epoca e le prime sperimentazioni con l’immagine digitale. “New York Superstars” racconta un ecosistema creativo alimentato da amicizie e scambi multidisciplinari, le cui idee, secondo la presentazione della mostra, continuano a influenzare arte, moda e comunicazione visiva in tutto il mondo.

La musica è parte integrante dell’esperienza: le selezioni curate da Rafe Gomez, DJ e conduttore di Danceteria REWIND, ripropongono i suoni del Danceteria, nightclub newyorkese attivo tra il 1979 e il 1986 e descritto come laboratorio creativo in cui si incontravano arte, musica, moda e cultura underground. Vi lavorarono Haring, Scharf e Basquiat; Warhol, Schnabel e Clemente erano tra i frequentatori abituali. Il locale fu anche uno dei luoghi in cui mossero i primi passi artisti poi diventati icone della cultura pop internazionale, tra cui Madonna, LL Cool J, i Beastie Boys, Duran Duran, RuPaul e Debi Mazar.

L’assessore regionale Sergio Emidio Bini — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il governatore Massimiliano Fedriga — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook