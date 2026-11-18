La questora di Trieste Lilia Fredella non prospetta modifiche immediate alle prescrizioni che riguardano le associazioni impegnate nell’assistenza ai migranti in piazza Libertà. Interpellata il 18 novembre 2026, ha collegato la misura alla sicurezza nell’area davanti alla stazione, lasciando aperta la possibilità di un cambiamento futuro.

Secondo le dichiarazioni riportate dall’ANSA, Fredella ha precisato che la prescrizione «non è riferita agli aiuti umanitari», ma alla situazione della piazza. La questora ha richiamato anche gli scontri seguiti a una recente manifestazione, sostenendo che la situazione non sia ancora abbastanza tranquilla per prospettare un cambiamento.

Le prescrizioni e le attività dei volontari

La Questura aveva introdotto limitazioni in ottobre. Secondo le associazioni promotrici del presidio del 14 novembre e le cronache locali, per le realtà interessate la distribuzione di pasti e coperte e il primo soccorso in piazza sono consentiti, previa comunicazione scritta, dalle 18 alle 20 nei giorni feriali, non il sabato e la domenica.

Le prescrizioni riguardano associazioni attive nell’assistenza in piazza, tra cui Linea d’Ombra. La Questura le ha motivate con la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza, richiamando anche episodi di violenza ai danni di cittadini stranieri. I volontari contestano invece l’effetto delle restrizioni sulle attività di assistenza.

Le ricostruzioni disponibili non permettono di stabilire integralmente la durata, l’ambito territoriale e i destinatari di ciascun provvedimento. Le condizioni riportate non vanno quindi interpretate come una descrizione completa di ogni prescrizione applicabile.

Il verbale a Lorena Fornasir e la posizione di Amnesty

Il 17 novembre Amnesty International Italia è intervenuta sul caso di Lorena Fornasir, presidente di Linea d’Ombra, riferendo di un verbale e di una sanzione amministrativa collegati a un episodio dell’8 novembre.

Nel passaggio del verbale riportato da Amnesty si contesta a Fornasir di aver prestato assistenza con bendaggi, garze e cerotti in violazione delle prescrizioni. Secondo lo stesso passaggio, l’attività si svolgeva sul marciapiede davanti al civico 3b di piazza Libertà. Fornasir ha dichiarato di aver aiutato alcuni ragazzi afghani con ferite ai piedi e ha sottolineato di non trovarsi nella piazza. La sua posizione contesta l’applicazione delle prescrizioni, senza costituire un accertamento sulla legittimità del provvedimento.

Amnesty considera i provvedimenti contro Fornasir parte di un approccio che colpisce chi difende i diritti umani e chiede un confronto tra istituzioni e società civile sulle necessità presenti sul territorio. L’organizzazione non indica l’importo della sanzione né lo stato di un eventuale procedimento.

Il presidio e i prossimi passaggi

Le parole della questora arrivano dopo il presidio del 14 novembre in piazza Libertà, durante il quale le associazioni hanno contestato le restrizioni e chiesto la riapertura dell’ex mercato di via Flavio Gioia come spazio di prima accoglienza. L’apertura resta una richiesta dei promotori, non una decisione annunciata dalle istituzioni.

Nelle dichiarazioni del 18 novembre Fredella non ha indicato una data per la revisione delle prescrizioni. Un eventuale cambiamento resta legato, nelle parole della questora, a un miglioramento della situazione nella piazza.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook