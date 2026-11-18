Il rapporto tra escursioni invernali e tutela degli animali selvatici sarà al centro dell’incontro in programma il 19 novembre 2026 a Tolmezzo. La sezione locale del CAI ha pubblicato il 17 novembre l’annuncio della serata, parte di un ciclo regionale che proseguirà a Udine e Trieste.

Per chi frequenta la montagna con ciaspole o sci, il tema è riconoscere e rispettare gli spazi usati dagli animali per riposare e alimentarsi. Le fughe ripetute nella neve possono consumare energie necessarie alla loro sopravvivenza, in una stagione in cui il cibo è più difficile da trovare.

Perché il disturbo pesa in inverno

Neve e basse temperature rendono più difficile l’accesso al cibo. Cervi, camosci e stambecchi rallentano le proprie attività per conservare energia; se si sentono minacciati, la fuga nella neve profonda richiede invece uno sforzo elevato. La Provincia di Bolzano richiama questo meccanismo nelle indicazioni rivolte agli escursionisti.

Un esempio è il gallo forcello, o fagiano di monte. Il Parco nazionale Gran Paradiso spiega che in inverno l’uccello può scavare un rifugio nella neve, dove si protegge dal freddo e dai predatori risparmiando energia. Il passaggio improvviso di sciatori o escursionisti può spaventarlo e provocarne la fuga: se il disturbo si ripete, il consumo delle riserve può rendere più difficile superare l’inverno.

Come ridurre il disturbo durante un’escursione

Seguire i percorsi indicati e, quando le condizioni lo consentono, tracce già esistenti può aiutare a limitare il passaggio nelle aree di rifugio. La Provincia di Bolzano raccomanda anche di rispettare le zone di quiete segnalate, evitare i luoghi di permanenza invernale degli animali e non seguirne le orme. Sono indicazioni di prudenza: non equivalgono a un divieto generale di uscire dai sentieri.

Se si osserva un animale, è opportuno mantenere le distanze, senza inseguirlo o avvicinarsi per fotografarlo. Anche il cane va tenuto sotto controllo: nel Parco naturale delle Prealpi Giulie, per esempio, può accedere all’area solo al guinzaglio. Per partecipare a un’escursione guidata con il cane occorre contattare prima la guida o gli uffici: l’ammissione viene valutata in base all’itinerario.

Prima di partire è importante considerare le disposizioni e la segnaletica dell’area scelta, oltre alle condizioni della neve e alla sicurezza del percorso: una traccia esistente non è necessariamente sicura.

Il calendario tra Tolmezzo, Udine e Trieste

Il ciclo è organizzato dal Servizio biodiversità della Regione con le sezioni CAI e altri partner. Il biologo e faunista Luca Rotelli illustrerà aspetti della biologia della fauna di alta montagna e dell’impatto delle attività invernali. Il programma prevedeva anche incontri a Pordenone e Tarvisio il 5 e 6 novembre.

La prossima serata si terrà alle 20.30 del 19 novembre all’auditorium della Comunità di Montagna della Carnia, in via Carnia Libera 1944 n. 15 a Tolmezzo. Seguiranno gli appuntamenti del 20 novembre all’auditorium regionale Antonio Comelli di Udine e del 4 dicembre all’auditorium del Palazzo della Regione a Trieste, sempre alle 20.30. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti, senza iscrizione.

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