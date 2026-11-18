La 30ma assemblea del Gruppo europeo di cooperazione territoriale «Euregio senza confini» ha approvato il bilancio previsionale 2027-29. All’incontro, che si è svolto a Venezia il 18 novembre 2026, ha partecipato Barbara Zilli, assessore regionale alle Finanze. La cooperazione territoriale coinvolge il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e la Carinzia.

“L’odierna assemblea del Gect ‘Euregio senza confini’ ha posto le basi per portare avanti proficuamente il programma di cooperazione territoriale che vede il Friuli Venezia Giulia operare in sinergia con Veneto e Carinzia. I risultati fin qui ottenuti e i progetti previsti per i prossimi anni dimostrano come lavorare su progetti comuni, superando confini e ostacoli burocratici, sia fondamentale per la crescita e l’integrazione delle comunità e il miglioramento del benessere collettivo. La nostra Regione conferma e rafforza il proprio ruolo attivo nella programmazione, partecipando fin d’ora alla definizione della strategia comune per il ciclo 2028-2034”.

Bilancio Euregio 2027-29: mobilità sostenibile e cooperazione transfrontaliera

Tra i principali punti all’ordine del giorno, l’assemblea ha approvato il bilancio previsionale 2027-29, che prevede in particolare attività strategiche per migliorare il sistema degli aiuti tra i Paesi confinanti e ridurre gli ostacoli transfrontalieri attraverso la mobilità sostenibile. Zilli ha sostenuto: “La futura programmazione europea non può prescindere dal ruolo centrale delle regioni – ha sostenuto l’assessore – e dalle buone pratiche che esse sono in grado di istituire attraverso le collaborazioni territoriali”.

Tarvisio nella candidatura a Capitale europea della Cultura 2033

Il presidente del Gect Daniel Fellner ha illustrato il progetto di candidatura congiunta a Capitale europea della Cultura 2033, che coinvolge Tarvisio, Villach e Kranjska Gora. Zilli ha confermato l’impegno della Regione Friuli-Venezia Giulia a contribuire al successo dell’iniziativa, ricordando l’esperienza di Go!2025 e l’assegnazione della Capitale italiana della Cultura 2027 a Pordenone. L’assessore ha aggiunto: “Un’occasione per ribadire che l’amicizia tra i nostri popoli può essere, ancora una volta motore per un’Europa più vicina alle comunità”.

Premio per la sostenibilità, riconoscimenti a tre scuole del Friuli-Venezia Giulia

Nel corso dell’assemblea sono stati premiati gli istituti scolastici superiori vincitori del Premio biennale per la sostenibilità, istituito dal Gect Euregio nel 2022 e dedicato nel 2026 al mondo delle scuole. Per il Friuli-Venezia Giulia hanno ricevuto il riconoscimento l’Istituto “Antonio Zanon” di Udine, l’Istituto “Il Tagliamento” di Spilimbergo e l’Istituto “Gabriele D’Annunzio-Max Fabiani” di Gorizia.

“Premiare oggi i nostri giovani significa ricordare che sono loro i protagonisti dell’Europa di oggi e di domani e riconoscere che, grazie al loro impegno, i valori dell’istruzione di qualità, dell’inclusione e dello sviluppo sostenibile possono essere centrali nel costruire un futuro comune oltre ogni confine – ha sottolineato Zilli – . Sono convinta che dalla raccolta dei loro elaborati e dei loro sforzi trarremo spunti ulteriori per approfondire le strategie comuni e continuare a far crescere i nostri territori”.

L’assessore Zilli all’assemblea del Gect Euregio oggi a Venezia — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore Zilli coinsegna il Premio sostenibilità all’istituto D’aNnunzio – Fabiani di Gorizia — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore Zilli coinsegna il Premio sostenibilità all’istituto Il Tagliamento di Spilimbergo — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore Zilli coinsegna il Premio sostenibilità all’istituto Zanon di Udine — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore Zilli all’assemblea del Gect Euregio oggi a Venezia — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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