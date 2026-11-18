TOLMEZZO – Il Pronto soccorso è stato ampliato e riqualificato con un investimento di oltre 4 milioni di euro. Il cantiere, avviato il 17 marzo 2025, è stato completato in meno di venti mesi; la struttura registra circa 25mila accessi all’anno.

«Il rinnovato Pronto soccorso rappresenta un passaggio importante nel percorso di potenziamento e rafforzamento dell’ospedale di Tolmezzo, una struttura che nel nuovo modello di riorganizzazione sanitaria voluto dalla Regione ha assunto una propria e precisa peculiarità. Un presidio strategico per un’area geografica vasta, con caratteristiche territoriali specifiche e bisogni di salute che richiedono risposte qualificate, ma anche un ospedale che oggi può contare su una relazione consolidata con l’Hub di Udine, all’interno di una rete ospedaliera più efficiente e integrata». Lo ha affermato il 18 novembre l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione delle nuove aree e delle nuove tecnologie del presidio ospedaliero.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Denis Caporale, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, il sindaco Roberto Vicentini, oltre alle autorità civili, militari e religiose.

Nuovi spazi e percorsi separati per i pazienti

L’intervento rientra in un programma complessivo di circa 33 milioni di euro, tra risorse regionali e statali, destinato negli ultimi anni al potenziamento dell’intero presidio ospedaliero e per la sanità territoriale. I nuovi spazi comprendono l’ampliamento della camera calda, la revisione degli ambienti interni e una riorganizzazione dei percorsi assistenziali: i pazienti con codice alto e basso sono distinti e i flussi dei pazienti infetti e non infetti sono separati. Sono stati inoltre riqualificati gli ambienti e adeguati gli impianti, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, funzionalità ed efficienza.

Riccardi: Tolmezzo mantiene un ruolo nella rete ospedaliera

«Quando abbiamo iniziato il nostro percorso con la prima Amministrazione Fedriga – ha ricordato Riccardi – una decina di anni fa, l’ospedale di Tolmezzo era considerato una struttura fragilissima. Oggi possiamo invece constatare quanto sia stato possibile fare per mantenerlo, rafforzarlo e valorizzarne le specificità. Abbiamo mantenuto tutti gli ospedali della regione, accompagnandoli in un processo di riorganizzazione che non significa chiudere strutture, ma attribuire a ciascuna funzioni coerenti con il territorio e inserirle in una rete capace di mettere a sistema competenze professionali e tecnologie. In questo quadro Tolmezzo, con San Daniele, ha un ruolo importante, anche grazie al rapporto con l’ospedale Hub di Udine e al rafforzamento dei servizi territoriali, come dimostra la Casa della Comunità inaugurata lo scorso agosto».

Riccardi ha richiamato la necessità di ripensare i modelli di risposta sanitaria in relazione ai bisogni di salute in rapida evoluzione. «La sfida che abbiamo davanti è quella dell’appropriatezza della domanda di salute: il sistema deve essere in grado di curare tutti, ma per farlo deve rispondere ai bisogni reali delle persone, che cambiano rapidamente anche per effetto dell’invecchiamento della popolazione. Dobbiamo saper distinguere e accompagnare le diverse necessità, evitando che risposte pensate per le acuzie ospedaliere vengano utilizzate quando servono invece interventi di natura territoriale o sociosanitaria».

«Dobbiamo rafforzare una filiera – ha proseguito Riccardi – della presa in carico che parta dalla casa del paziente, prosegua attraverso i servizi territoriali e le Case della Comunità e arrivi all’ospedale quando ci sono condizioni acute che richiedono cure ospedaliere. È questa la direzione per garantire risposte più appropriate, tutelare la qualità dell’assistenza e assicurare la sostenibilità del sistema. Le domande di salute stanno cambiando a una velocità superiore a quella con cui spesso il sistema sanitario è stato in grado di adeguarsi: per questo dobbiamo avere il coraggio di rivedere i modelli organizzativi e rendere più coerente l’utilizzo delle risorse disponibili».

In conclusione, l’assessore ha definito il risultato frutto di scelte, investimenti e lavoro condiviso. «Il risultato di oggi – ha concluso Riccardi – è il frutto di scelte, investimenti e di un grande lavoro condiviso. Desidero ringraziare tutte le componenti professionali e tecniche che hanno contribuito a realizzare questo progetto, in tempi particolarmente celeri, dando al territorio uno strumento ulteriormente qualificato per rispondere ai bisogni di salute della comunità».

L’assessore regionale Riccardo Riccardi durante il suo intervento all’inaugurazione dei nuovi spazi del Pronto soccorso di Tolmezzo — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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