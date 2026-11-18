Enzo Ebosse è uscito al 67° minuto di Namibia-Camerun, vinta 3-0 dalla sua nazionale il 16 novembre. La cronaca della partita di Futbol24 attribuisce la sostituzione del difensore dell’Udinese a un problema fisico. Le sue condizioni restano da chiarire in vista della ripresa del campionato.

Nella gara valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027, il gioco era stato interrotto al 63° per il problema a Ebosse. Dopo la ripresa, il Camerun ha inserito Che Malone al suo posto.

Che cosa si sa sulle condizioni di Ebosse

Nel resoconto delle partite dei nazionali pubblicato il 17 novembre, l’Udinese conferma i 67 minuti in campo e il successo del Camerun, senza precisare le condizioni del giocatore.

Entro il primo pomeriggio del 17 novembre non erano state indicate una diagnosi, tempi di recupero o la disponibilità di Ebosse per la partita successiva. Il cambio per un problema fisico, da solo, non permette di stabilire se il difensore dovrà fermarsi.

La difesa verso la partita con il Bologna

La situazione riguarda un reparto nel quale l’Udinese deve già fare i conti con lo stop di Nicolò Bertola. Il 13 novembre il club ha comunicato una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra: il difensore ha iniziato la riabilitazione e sarà rivalutato nelle settimane successive. La comunicazione non fissava una data di rientro.

La squadra tornerà in campionato contro il Bologna, al Dall’Ara, domenica 22 novembre alle 15, come indicato nel programma della Lega Serie A. Per conoscere le opzioni disponibili in difesa bisognerà attendere eventuali aggiornamenti su Ebosse e Bertola.

Lovric agli spareggi con la Slovenia

Tra gli altri bianconeri impegnati in nazionale il 16 novembre, Sandi Lovric ha giocato 62 minuti nella vittoria per 3-0 della Slovenia sulla Macedonia del Nord. Il risultato ha qualificato gli sloveni agli spareggi per la promozione in Lega A di Nations League.

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