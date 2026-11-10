Padelli: «Dobbiamo uscire da questa situazione», serve un risultato per ripartire

UDINE – Il portiere dell’Udinese Daniele Padelli, uno dei leader dello spogliatoio, è stato ospite del programma di TV 12 Udinese Tonight. In un momento difficile per i bianconeri, ha parlato della situazione della squadra e di come uscirne.

Per Padelli quanto sta accadendo è qualcosa di nuovo: “Non mi era mai capitata una situazione simile. Non è facile dare una spiegazione, perché ci si rende conto che la squadra ha valori importanti ma non riesce a portarli in campo. Una squadra è fatta di giocatori che hanno tutti storie diverse, è una situazione composta da tante piccole parti, anche per questo non riesco a dare una spiegazione. Ci sono tante piccole cose che messe insieme diventano una cosa grossa, pericolosa. Forse ci siamo convinti troppo di essere forti”. Per il portiere, però, può bastare poco per uscirne: “Dobbiamo uscire da questa situazione, ma secondo me basta poco, anche solo un risultato che ci può dare una spinta. Dobbiamo trovare quella scintilla che ci permette poi di accendere il fuoco”.

Zanetti cerca una base difensiva, Padelli difende Runjaic

A trovare la scintilla, insieme ai giocatori, c’è il nuovo tecnico Paolo Zanetti: “Con il nuovo mister molte cose sono diverse. Ora stiamo cercando delle certezze sulle quali creare una base solida, che deve essere prima di tutto non prendere gol. Dobbiamo lavorare e lavorare su determinati movimenti, una volta che si trova la sintonia su quelli poi è più facile evitare i gol. Il modulo conta poco, sono i movimenti che dai a quel determinato modulo. Puoi anche difendere con dieci uomini, ma se ti muovi male prendi comunque gol”. Il tecnico veneto è subentrato a Kosta Runjaic, al quale Daniele non addossa colpe: “Con Runjaic abbiamo fatto 94 punti in due anni e non li fai per caso, lui ha tante qualità come tecnico. Però, tutto inizia e tutto finisce. Non so cosa si sia rotto, dopo la partita con la Lazio qualcosa è cambiato. Sono iniziate a succedere cose che lasciano attoniti, come il gol preso contro il Cagliari, e così si inizia a perdere sicurezza. Non è questione di allenatore, lui ha continuato a fare quello che faceva prima. Sta ai giocatori portare in campo le idee del mister. Ora dobbiamo stare compatti e restare positivi, lasciar perdere il perché di quanto è successo e ripartire con nuovi metodi, nuove idee e nuova energia. È l’unica cosa che possiamo fare”.

Padelli: i tifosi restano vicini e la difesa non può pesare sui giovani

Padelli descrive un clima difficile nello spogliatoio: “In spogliatoio l’umore non è buono, sappiamo bene dove ci siamo andati a infilare, ma io vedo ragazzi che soffrono per la situazione e ce la mettono tutta. Ed è giusto soffrirne, altrimenti non saremmo dei professionisti seri. Dobbiamo toglierci da soli da questa situazione e l’unico modo è il lavoro sul campo”. Anche tra i tifosi l’umore non è buono: il veterano bianconero ha parlato con loro dopo la sconfitta di Venezia: “Ai tifosi ho detto che dobbiamo guardare la realtà in faccia. Dobbiamo ritrovare quella mentalità e quella voglia di stupire. In altre piazze la situazione sarebbe ben più complessa, dobbiamo applaudire i tifosi per questo. Da altre parti non puoi uscire di casa se perdi, qui non succede e ha permesso a tanti giovani di crescere”. Tra questi giovani ci sono Matteo Palma e James Abankwah, ma secondo Padelli non possono caricarsi sulle spalle il peso della fase difensiva: “In difesa stiamo giocando con due ragazzi che hanno venti presenze in Serie A in due, sono forti ma non possiamo pretendere che guidino la difesa”.

Per svoltare, anche oltre la sfortuna, deve essere tutta la squadra unita a dare qualcosa in più: “I punti non ce li regalano, dobbiamo andarceli a prendere. Ultimamente se deve succedere qualcosa di negativo succede sempre a noi. Dobbiamo darci una mano a vicenda, c’è bisogno di tutti e del 101% di ognuno di noi. Bisogna essere fiduciosi, sappiamo quello che dobbiamo fare, dobbiamo solo farlo. Ultimamente è un problema farlo, ma dobbiamo lottare per riuscirci. In spogliatoio e in campo parliamo tra di noi, ma le parole non servono se non riesci a fare quello che ti sei detto di dover fare. Tutti dobbiamo dare qualcosa, l’allenatore darà il suo e ce lo sta dando, noi giocatori dobbiamo dare di più. Puoi avere anche l’allenatore più forte del mondo, ma poi conta cosa metti in campo tu da giocatore”.

Okoye, Padelli invita a non cercare un capro espiatorio

Nell’ultimo periodo molte critiche sono state rivolte al compagno di reparto Maduka Okoye. Padelli respinge la ricerca di un responsabile individuale: “In queste situazioni si cerca un capro espiatorio, è capitato con tutti, è capitato anche a me. Contro il Venezia, comunque, il portiere più decisivo per il risultato è stato Stankovic. Noi stiamo cercando di creare un’identità di squadra, non di concentrarci sul singolo. Se ti segnano vai in difficoltà mentale, gli spazi si allargano ancora di più e fai sempre più fatica. Non stiamo facendo tutto male, qualcosa abbiamo creato, ma la palla ora pesa tanto. Se la squadra non gira vanno in difficoltà anche i singoli. Dobbiamo uscire da questo momento di fragilità mentale, abbiamo bisogno di una boccata d’aria”. Daniele chiude con una nota positiva: “Io penso che questa squadra sia in grado di ripartire e di fare un buon campionato, per fortuna abbiamo ancora tempo”.

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