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Udinese, lesione alla coscia destra per Nicolò Bertola

Il difensore ha iniziato la riabilitazione e sarà rivalutato nelle prossime settimane. Il club non ha indicato una data di rientro.
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9 ore fa

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Ritratto editoriale di Nicolò Bertola in abbigliamento sportivo bianconero, con un campo da calcio sullo sfondo
Nicolò Bertola ha iniziato la riabilitazione dopo la lesione alla coscia destra. Illustrazione generata con intelligenza artificiale. (© Diario FVG / AI)
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UDINE – si ferma per una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra. Il difensore dell’Udinese ha già iniziato la riabilitazione e sarà rivalutato nelle prossime settimane, come comunicato dal club nella nota sulle sue condizioni del 13 novembre.

Lo stop riduce nell’immediato le opzioni difensive a disposizione dell’allenatore . La società non ha indicato una data per il ritorno del giocatore né il numero di partite che potrebbe saltare.

Rientro da valutare dopo la riabilitazione

La comunicazione dell’Udinese precisa la sede della lesione e l’avvio del percorso riabilitativo, ma non il grado dell’infortunio. La rivalutazione prevista nelle prossime settimane non coincide, al momento, con una data di rientro.

Alla ripresa dopo la sosta per le nazionali, i bianconeri affronteranno il Bologna in trasferta domenica 22 novembre alle 15, allo stadio Dall’Ara. L’orario è indicato nel programma aggiornato delle gare, che ha sostituito la precedente indicazione delle 18. La nota sul difensore non ne definisce la disponibilità per quella partita: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane.

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