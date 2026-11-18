TRIESTE – La Regione, Autostrade Alto Adriatico e Trieste Campus hanno siglato il 18 novembre 2026 un accordo per promuovere la cultura della sicurezza stradale.

Alla presentazione dell’intesa, nel Palazzo della Regione a Trieste, è intervenuta l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, alla presenza dei presidenti delle due realtà, Marco Monaco ed Enrico Samer, e del vicesindaco del Comune di Trieste, Serena Tonel. Amirante ha affermato: “La sicurezza stradale non dipende soltanto dalla qualità delle infrastrutture, ma anche dalla consapevolezza e dalla responsabilità di chi le utilizza. L’accordo tra Autostrade Alto Adriatico e Trieste Campus rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione che unisce competenze tecniche, sport ed educazione. Attraverso il coinvolgimento dei giovani e delle famiglie possiamo promuovere una cultura della prevenzione fondata sul rispetto delle regole e sull’attenzione agli altri: valori che lo sport insegna e che devono accompagnarci anche quando siamo alla guida”.

“Nonostante i rilevanti investimenti della Regione per migliorare le infrastrutture stradali e autostradali, gli incidenti continuano a rappresentare un problema, soprattutto per gli utenti più vulnerabili – ha evidenziato Amirante -. La distrazione al volante, in particolare l’uso del cellulare, e la guida in stato di ebbrezza possono vanificare il lavoro per rendere più sicura la rete viaria. Per questo alla qualità delle infrastrutture dobbiamo affiancare l’educazione a comportamenti responsabili”.

“È fondamentale cominciare dai giovani – ha aggiunto l’assessore -. Chi si avvicina all’età della patente deve conoscere i rischi connessi all’alcol e alle distrazioni alla guida. Trieste Campus, grazie alla sua capacità di aggregare ragazzi e famiglie, può diventare un punto di riferimento per diffondere questi messaggi anche oltre la scuola. Vogliamo che siano proprio le nuove generazioni a farsi portavoce della sicurezza stradale”.

Accordo quinquennale, coinvolti studenti e famiglie

L’intesa, della durata di cinque anni e rinnovabile, prevede attività comuni di comunicazione, informazione e formazione, con il coinvolgimento delle associazioni sportive e delle realtà educative del Campus. Autostrade Alto Adriatico porta nell’accordo l’esperienza maturata nella prevenzione e nella gestione della sicurezza: dal 2024 ha coinvolto oltre 5mila studenti in iniziative di educazione stradale, anche con la Polizia stradale. Trieste Campus, che gestisce la Cittadella dello Sport di via Locchi a Trieste, conta oltre 1.500 iscritti alle discipline sportive e coinvolge più di 3mila famiglie.

Il bando regionale punta a moderare la velocità nei piccoli Comuni

“Parallelamente a questi progetti – ha ricordato infine Amirante – la Regione ha promosso un bando a favore dei piccoli Comuni per interventi di moderazione della velocità e protezione dei pedoni, con marciapiedi, illuminazione e attraversamenti più sicuri. È un’ulteriore azione per tutelare gli utenti deboli, in particolare nei centri abitati attraversati da strade regionali e provinciali”.

I rappresentanti delle realtà coinvolte dal progetto e quelli delle istituzioni — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale Cristina Amirante assieme al presidente di Autostrade Alto Adriatico Marco Marco Monaco e al presidente di Trieste Campus Enrico Samer. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale Cristina Amirante assieme al presidente di Autostrade Alto Adriatico Marco Marco Monaco e al presidente di Trieste Campus Enrico Samer. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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