TRIESTE – Il 17 novembre 2026 il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti hanno incontrato nel palazzo della Regione i contrammiragli Luciano Del Prete e Francesco Cimmino. Del Prete, comandante della Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia e della Capitaneria di Porto di Trieste, è destinato a un altro incarico a Roma; Cimmino gli succederà e assumerà il comando il 20 novembre 2026. L’incontro si è svolto a Trieste.

Fedriga ha ringraziato Del Prete e rivolto gli auguri al successore, dichiarando: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Luciano Del Prete per la professionalità, la dedizione e il senso delle istituzioni dimostrati in oltre quattro anni di servizio alla guida della Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia e della Capitaneria di Porto di Trieste. Un impegno prezioso a tutela della sicurezza del mare, delle attività portuali e dell’intero sistema marittimo regionale. A Francesco Cimmino rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che proseguirà il proficuo rapporto di collaborazione tra la Guardia Costiera e la Regione, nell’interesse del territorio e delle sue comunità”.

Cimmino arriva in Friuli-Venezia Giulia dopo aver ricoperto a Roma l’incarico di Capo del VI Reparto “Sicurezza della Navigazione e Marittima” del Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Nella capitale Del Prete sarà a capo del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto.

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