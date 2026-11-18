MONFALCONE – È stata avviata a Monfalcone la coprogettazione di Asugi con gli enti del Terzo settore per sette Case della Comunità tra Trieste e l’Isontino. Sono state ammesse tutte le 56 manifestazioni di interesse presentate.

All’incontro promosso da Asugi il 17 novembre 2026 è intervenuto l’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità Riccardo Riccardi, che ha indicato nel partenariato tra istituzioni, cooperazione e Terzo settore la risposta alla crescita dei bisogni sociali e sanitari: “La domanda sociale è cresciuta molto e oggi è necessario saper incrociare i bisogni sanitari con quelli sociali. Per farlo, il sistema istituzionale da solo non è sufficiente: dobbiamo superare la cultura della prestazione e costruire un rapporto di partenariato tra pubblico, cooperazione e Terzo settore, riconoscendo a quest’ultimo un ruolo da protagonista nella cultura della sussidiarietà”.

Riccardi ha richiamato anche il tema dell’appropriatezza delle prestazioni: “Non possiamo pensare di rispondere alla crescita della domanda semplicemente aumentando l’offerta. Se non distinguiamo i bisogni e le prestazioni appropriate da quelli che non lo sono, rischiamo di non riuscire a garantire le risposte a chi ne ha davvero necessità”. Ha aggiunto che la sfida richiede di mettere in relazione competenze, servizi e risorse presenti nelle comunità.

Ad aprire i lavori è stato il direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, che ha inserito la coprogettazione nel più ampio cambiamento della sanità territoriale. La programmazione, ha evidenziato, deve partire dall’evoluzione dei bisogni di salute della popolazione: all’invecchiamento si accompagnano una maggiore diffusione delle patologie croniche, condizioni di disabilità e fragilità e situazioni di perdita dell’autonomia. Questo quadro, secondo Poggiana, rende necessario ripensare l’organizzazione dell’assistenza, rafforzando la risposta sul territorio e la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella presa in carico.

Sette Case della Comunità coinvolte, 56 candidature ammesse

Il percorso segue la manifestazione di interesse pubblicata da Asugi nell’ambito dell’amministrazione condivisa prevista dall’articolo 55 del Codice del Terzo settore. Sono state presentate 56 candidature, tutte risultate ammissibili al termine della verifica. Le sette strutture interessate sono il Maggiore e via Sai-San Giovanni a Trieste, Muggia, Gorizia, Cormons, Monfalcone e Grado.

Le Case della Comunità integrano servizi e presa in carico

Le Case della Comunità sono pensate come luoghi di prossimità in cui integrare servizi sanitari, sociosanitari e sociali. La presa in carico riguarda le persone con patologie croniche e chi vive condizioni di fragilità, disabilità o perdita di autonomia, le persone esposte all’isolamento e le famiglie che necessitano di sostegno. L’obiettivo è intercettare i bisogni nella loro complessità, considerando anche le difficoltà economiche, sociali e relazionali e quelle di accesso ai servizi.

Il direttore del Dipartimento specialistica territoriale di Asugi, Andrea Di Lenarda, ha richiamato la necessità di leggere le condizioni cliniche insieme al contesto familiare e sociale della persona. Le difficoltà negli spostamenti e nell’accesso digitale ai servizi, così come la mancanza di reti di supporto, possono ostacolare la continuità delle cure. È quindi importante individuare precocemente i bisogni meno visibili, accompagnare le persone nei percorsi assistenziali e rafforzare le relazioni e le reti di sostegno già presenti nella comunità.

Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore punta a valorizzarne la conoscenza dei contesti locali e la capacità di intercettare situazioni di fragilità, orientare le persone nell’accesso ai servizi e contribuire a costruire reti di prossimità, anche a favore delle famiglie e dei caregiver.

Dalla Regione 426mila euro per le sette strutture

Per sostenere il percorso la Regione ha destinato complessivamente 426mila euro, da ripartire tra le sette Case della Comunità sulla base degli esiti dei tavoli di coprogettazione. Asugi metterà inoltre a disposizione personale e spazi. L’iniziativa attua gli indirizzi regionali sulle Case della Comunità e le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 2026, che individuano nella collaborazione con il Terzo settore uno degli strumenti per sviluppare un modello di assistenza territoriale integrato.

L’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità Riccardo Riccardi, a Monfalcone all’incontro promosso da Asugi per avviare il percorso di coprogettazione delle Case della Comunità con gli enti del Terzo settore — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità Riccardo Riccardi, a Monfalcone all’incontro promosso da Asugi per avviare il percorso di coprogettazione delle Case della Comunità con gli enti del Terzo settore — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità Riccardo Riccardi, a Monfalcone all’incontro promosso da Asugi per avviare il percorso di coprogettazione delle Case della Comunità con gli enti del Terzo settore — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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