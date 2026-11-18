CODROIPO – Il 18 novembre 2026, all’aeroporto militare di Rivolto, si è svolto il 13° avvicendamento al comando del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, ha salutato il comandante uscente, tenente colonnello Franco Paolo Marocco, e accolto il subentrante, tenente colonnello Pierluigi Raspa. Anzil ha partecipato in rappresentanza del governatore della Regione, Massimiliano Fedriga. A margine della cerimonia ha dichiarato: “Le Frecce Tricolori sono il fiore all’occhiello delle nostre Forze armate, una delle eccellenze italiane di cui il Friuli Venezia Giulia è particolarmente orgoglioso. Oggi siamo qui a testimoniare la gratitudine della Regione per un rapporto che da tanti anni lega profondamente il nostro territorio alla Pattuglia acrobatica nazionale”.

Raspa passa da Pony 1 al comando delle Frecce Tricolori

Originario di Messina, Raspa proviene dal 155° Gruppo del 6° Stormo di Ghedi ed è nella Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) dal 2017. Nella stagione 2026 ha ricoperto il ruolo di Pony 1, guidando la formazione nelle figure acrobatiche. Con il nuovo incarico assume il ruolo di Pony 0: durante le esibizioni il comandante supervisiona da terra l’attività della Pattuglia.

Marocco, originario di Pinerolo, proviene dal 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle. Entrato nella Pan nel 2016, aveva assunto il comando il 28 novembre 2024 e aveva guidato la Pattuglia nelle stagioni acrobatiche 2025 e 2026.

Da Campoformido a Rivolto, le radici storiche del volo acrobatico

La Pattuglia Acrobatica Nazionale è nata a Rivolto il 1° marzo 1961, nel solco di una tradizione aeronautica che affonda le radici anche nella vicina Campoformido, dove alla fine degli anni Venti si formarono le prime pattuglie acrobatiche. La base di Rivolto ospita anche il 2° Stormo dell’Aeronautica militare, attualmente comandato dal colonnello Antonino Siclari.

A margine dell’evento Anzil ha ricordato le radici storiche del volo acrobatico in Friuli, nato a Campoformido tra le due guerre grazie all’intuizione del generale Rino Corso Fougier. Ha sottolineato che il legame tra il territorio e le Frecce Tricolori si è costruito nel tempo sulla reciproca stima e su un forte senso di appartenenza. Il vicegovernatore ha aggiunto: “È un rapporto che continua a emozionare e a parlare al cuore dei cittadini di tutte le età. Le Frecce sono una bandiera dell’eccellenza e della tecnologia italiana, capace di suscitare entusiasmo nei bambini, nei ragazzi e negli adulti. Sono un patrimonio che sentiamo profondamente nostro” ha sottolineato il vicegovernatore.

Maltempo senza sorvolo, la Pattuglia guarda agli M-346 PAN

Il maltempo ha impedito il tradizionale sorvolo della Pattuglia, che avrebbe reso ancora più suggestiva la cerimonia. Anzil ha commentato: “Anche senza il volo, questo resta un momento solenne ed emozionante, perché le Frecce Tricolori rappresentano un simbolo nel quale si riconoscono tutti i nostri corregionali” ha continuato Anzil.

Il vicegovernatore ha infine collegato il cambio di comando alla fase di transizione dagli attuali MB-339 PAN ai nuovi M-346 PAN. La dichiarazione integrale di Anzil: “Il cambio di comando si colloca in una fase significativa per la storia della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che guarda anche al futuro con il programma di transizione dagli attuali MB-339 PAN ai nuovi M-346 PAN, velivoli di ultima generazione che accompagneranno l’evoluzione delle Frecce Tricolori, mantenendone intatti i valori di professionalità, precisione e spirito di squadra” ha concluso Anzil.

Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e militari del territorio, i rappresentanti delle Forze armate e delle Forze dell’ordine, a testimonianza del forte legame istituzionale e della vicinanza della comunità regionale alle Frecce Tricolori.

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, alla cerimonia per l’avvicendamento al comando del 313 Gruppo Addestramento Acrobatico, all’aeroporto militare di Rivolto, a Codroipo. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, alla cerimonia per l’avvicendamento al comando del Gruppo Addestramento Acrobatico, all’aeroporto militare di Rivolto, a Codroipo. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

La formazione Pan. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Un momento della cerimonia a Rivolto — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

La cerimonia a Rivolto — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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